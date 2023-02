10 lutego otworzył się nowy sklep marki KOMFORT na Górnym Śląsku – tym razem jest to sklep franczyzowy.

Nowo otwarty sklep to ponad 550 mkw. powierzchni KOMFORT HOME umieszczonego na parterze w budynku wolnostojącym.

Na zewnątrz czeka na klientów 15 miejsc parkingowych.

Plan sklepu, w tym ścieżka zakupowa wyznaczona dla klientów ułatwia proces zakupowy.

Boksy prezentujące realistyczne wnętrza urządzone zgodnie z panującymi trendami są idealną odpowiedzią na potrzeby klientów.

W sklepie wykorzystano odpowiednio dopasowane do każdej strefy, naturalne oświetlenie podkreślające wzór i unikatowe kolory produktów.

KOMFORT HOME to wyjątkowy koncept marki, dzięki któremu klient może zrealizować pełen proces remontowo-aranżacyjny swojego mieszkania lub domu w wyjątkowo przyjemny i kompleksowy sposób, a wszystko to może zrealizować w jednym miejscu.

Otwarcie KOMFORT HOME w Jastrzębiu-Zdroju.

Sklep w Jastrzębiu-Zdroju posiada w swojej ofercie produkty z asortymentu: łazienek, kuchni, podłóg, dywanów, drzwi, mebli, oświetlenia i dekoracji. Na miejscu jest możliwość skorzystania z profesjonalnej obsługi doradzających Opiekunów Klienta czy umówienia montażu lub dostawy zakupionych produktów. Każdy Klient ma zagwarantowany najlepszy dostęp do najwyższej jakości produktów.

Do 14.02 można skorzystać z rabatu – 15 proc. przy zakupie dwóch produktów – dotyczy nieprzecenionych.

Promocje w KOMFORT HOME.

Dla pierwszych 100 osób, które zrobią zakupy za min. 50 zł w dniach uroczystego otwarcia, oferowana jest niespodzianka w postaci poduszek lub kocy.

Każdy, kto w dniach otwarcia zapisze się w sklepie do Klubu Komfort, otrzymuje drukowany jednorazowy voucher na projekt łazienki i kuchni o wartości 300 zł - do wykorzystania w tym sklepie w terminie do 28.02.2023 r.

Nowy salon to jedyny obiekt sieci KOMFORT w Jastrzębie-Zdrój. Jest to 69 sklep franczyzowy sieci KOMFORT.

Nowy salon to jedyny obiekt sieci KOMFORT w Jastrzębie-Zdrój.

Komfort Home w Jastrzębiu-Zdroju – adres i godziny otwarcia:

Otwarcie: 10 luty 2023 r.

Adres: Jastrzębie-Zdrój, ul. Jagiełły 5

Planowane godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00, sobota 9:00 – 14:00

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl