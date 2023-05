31 maja drzwi dla klientów otworzyli najemcy nowego parku handlowego w Vaslui, którego deweloperem jest polska spółka Scallier.

Obiekt o powierzchni ponad 10 000 mkw. (GLA) jest piątym parkiem handlowym zrealizowanym przez spółkę w Rumunii, która planuje kolejne inwestycje na terenie tego kraju.

Już jesienią nastąpi otwarcie następnego obiektu handlowego.

Wraz z nowym parkiem handlowym w Vaslui całkowity wolumen nowoczesnych powierzchni handlowych oddanych do użytku przez Scallier na rumuńskim rynku znacząco przekracza 40 000 mkw.

Wśród najemców nowego obiektu są między innymi: Sinsay, New Yorker, Hervis, DM, Pepco, TEDi, Sportissimo, ZOO Center, KiK, księgarnia Carturesti oraz duża lokalna restauracja - Pizzeria Rimini, a wraz z końcem 2023 roku otwarta zostanie restauracja FryDay.

- Vaslui to miasto zlokalizowane we wschodniej Rumunii, które zamieszkuje ponad 50 000 osób. Rumunia szybko się rozwija, a wraz ze wzrostem dochodów konsumentów rosną także ich wymagania zakupowe za czym z ofertą podążają najemcy. W przypadku wielu rumuńskich ośrodków miejskich ciągle problemem jest podaż odpowiedniej jakości nowoczesnej powierzchni spełniającej wymagania zarówno międzynarodowych firm, jak i lokalnych przedsiębiorców. Park w Vaslui to piąty obiekt, który otwieramy na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy i we wszystkich naszych lokalizacjach obserwujemy duże zainteresowanie wynajmem nowoczesnych powierzchni – mówi Wojciech Jurga, Partner Zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy na rumuńskim rynku. - Do tej pory wybudowaliśmy, skomercjalizowaliśmy oraz otworzyliśmy parki handlowe w Rosiorii de Vede, Focsani, Timisoara i w Turdzie. Po parku handlowym w Vaslui przyjdzie kolej na otwarcie obiektu w Mosnita, które planowane jest na jesień tego roku. Zabezpieczyliśmy już kolejne lokalizacje i wkrótce startuje budowa następnych obiektów – podkreśla Wojciech Jurga.

- Park handlowy w Vaslui powstał w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu Kaufland. Wspólnie stworzona lokalizacja handlowa na długie lata zagospodaruje rynek powierzchni handlowych miasta i stanowić będzie dla jego mieszkańców oraz mieszkańców okolicznych miejscowości tradycyjną lokalizację handlową, w której dokonają zakupów zarówno pierwszej potrzeby, jak i towarów związanych z wyposażeniem domu czy też z branży modowej. Nieodłączną częścią rumuńskich parków handlowych jest również element gastronomiczny stąd w nowym obiekcie znajdą się między innymi restauracje Pizzeria Rimini oraz FryDay – mówi Ana Tudor, Leasing Director odpowiedzialna za komercjalizację parków handlowych realizowanych przez Scallier w Rumunii. - Słuszność przyjętej przez nas koncepcji zarówno w kontekście doboru najemców, jak i lokalizacji podkreśla duże powodzenie, jakim cieszą się nasze parki handlowe. Obiekty skomercjalizowane na długo przed otwarciem zyskują zaufanie ze strony lokalnych społeczności, które znajdują na ich terenie niezbędną ofertę, jakiej brakowało do chwili obecnej w ich bezpośrednim sąsiedztwie – podkreśla Ana Tudor.

Nasz kolejny po Vaslui park handlowy, który zostanie otwarty w Rumunii, powstaje w mieście Mosnita. To również bardzo dobry przykład ukazujący w jaki sposób podchodzimy do realizacji naszych nieruchomości. W parku w Mosnita zdecydowaliśmy się wprowadzić wyjątkową ofertę dla przedsiębiorców z regionu, co sprzyja rozwojowi lokalnego biznesu i umożliwia lokalnym przedsiębiorcom zaistnienie tuż obok oferty międzynarodowych sieci handlowych. To powoduje, że znacznie łatwiej jej zaistnieć w świadomości klientów i pozyskać znacznie większe grono odbiorców – podsumowuje Wojciech Jurga.

