Otwarcie Parku Handlowego S1 Gronowo w Lesznie już po wakacjach

W Lesznie powstaje nowe centrum handlowe, pod nazwą Park Handlowy S1 Gronowo.

Obiekt powstaje przy ul. Poznańskiej, na miejscu dawnego Tesco.

Inwestorem jest Grupa Saller z Wrocławia.

Jednokondygnacyjny budynek Parku Handlowego S1 ma powierzchnię 6 tys. mkw..

Otwarcie centrum handlowego jest przewidziane na wczesną jesień 2022 roku.

W Lesznie powstaje nowa galeria handlowa. Na miejscu dawnego Tesco, przy Obi, niedługo otwarty zostanie Park Handlowy S1 Gronowo. Pawilon Tesco rozebrano niemal całkowicie i rozbudowano w głąb parkingu tworząc nowy obiekt w kształcie litery L, zwiększając tym samym powierzchnię handlową budynku. Zgodę na inwestycję, we wrześniu 2020 roku, wydał leszczyński urząd. Budowa rozpoczęła się w październiku 2021 roku. Inwestorem jest Grupa Saller, która ma siedzibę we Wrocławiu. Spółka należy do kapitału niemieckiego. Jest właścicielem obiektów handlowych w całej Europie. W Polsce zarządza galeriami między innymi w Ostrowie, Śremie, Głogowie, Legnicy czy w Nowej Soli.

Prace budowane w nowym centrum handlowym przy ul. Poznańskiej mają trwać do końca sierpnia tego roku. Na obiekcie zawisły już szyldy. Jednokondygnacyjny budynek Parku Handlowego S1 ma powierzchnię 6 tys. mkw.. Będą otwarte w nim sklepy, których dotąd nie było w Lesznie. Jedna z firm, która pojawi się w nowym centrum handlowym to Half Price oferujący znane marki jak Hugo Boss, Marciano, Diesel, Armani, Mexx, Tom Tailor, Montego, Jake oraz Lacoste.

Swoje sklepy otwierają tam także: Biedronka, Seastar, DM, Dealz, Pepco, House, Cropp, Sinsay, czy Tedi. Część centrum zajmie Media Expert, który przeniesie się do Parku Handlowego S1 z sąsiedniego centrum Nasze Leszno.

Chociaż dokładna data otwarcia nowego centrum handlowego nie jest jeszcze znana to wiadomo już, że będzie to wczesna jesień 2022 roku.