W czwartek, 15 września w Galerii Katowickiej został otwarty nowy salon CHANGE Lingerie.

To pierwszy sklep z bielizną duńskiej marki w Katowicach.

Na jego potrzeby wynajęto 62-metrowy lokal na poziomie 0, pomiędzy sklepem Claire’s, a Inter Optyk.

Z okazji otwarcia Klienci do końca miesiąca mogą dokonać zakupów z rabatem 40 proc. na wszystko, a w dniu otwarcia czekają na nich także upominki do zakupów o minimalnej wartości 59zł oraz słodki poczęstunek.

CHANGE Lingerie to odnosząca sukcesy, szybko rozwijająca się skandynawska marka bieliźniarska. CHANGE szanuje naturalne piękno kobiet i projektuje bieliznę w szerokiej palecie rozmiarów. Marka oferuje aż 88 rozmiarów biustonoszy (miski od A do M i obwody od 60 do 100cm) oraz profesjonalne, bezpłatne doradztwo w zakresie brafittingu we wszystkich salonach. Filozofią marki jest zapewnienie każdej kobiecie idealnego dopasowania, niezależnie od kształtu sylwetki i noszonego rozmiaru.

