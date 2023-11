Dziś, 3 listopada br., miało miejsce otwarcie nowej drogerii Hebe, zlokalizowanej w Centrum Handlowym ETC w Swarzędzu.

Centrum Handlowe ETC znajduje się przy ul. Poznańskiej 6 w Swarzędzu.

W związku z otwarciem nowego sklepu, jak zawsze przewidziane są atrakcyjne promocje oraz oferty specjalne.

Z okazji otwarcia sklepu Hebe w Swarzędzu, klienci mają możliwość skorzystania z ofert specjalnych obowiązujących do 15 listopada 2023 r. Na kupujących czeka wyjątkowa okazja „-80 proc. na drugi produkt – miksuj dowolnie!” dotycząca produktów do pielęgnacji twarzy marek, m.in.: Yasumi, PureHeals, Revox, Ava, Apis, Bandi, Nacomi, L’Oréal, Eveline Cosmetics, MBeauty Cosmetics czy FaceBoom. Kolejną promocją jest oferta „Hity cenowe”, która obejmuje wszystkie produkty marek, m.in.: Oral-B, Gillette, Pantene, Always, Pampers, Naturella, Old Spice czy Aussie.

Hebe w Swarzędzu. Fot. Mat. pras.

Kolejną akcją promocyjną z okazji otwarcia jest oferta „1+1 za 1 złoty – miksuj dowolnie między markami” obejmująca wszystkie produkty marek Bourjois, Rimmel, Sally Hansen i Max Factor. Ponadto, klienci będą mogli skorzystać z promocji „Super okazje od 8,99”.

Co więcej, w ramach otwarcia nowej drogerii Hebe w Swarzędzu na kupujących czeka oferta specjalna. Klienci przy zakupach za min. 80 zł, otrzymają kupon na 20 zł, który zrealizować mogą do 18 listopada 2023 roku podczas kolejnych zakupów. Promocja obowiązuje tylko w nowo otwartej drogerii Hebe w Centrum Handlowym ETC przy ul. Poznańskiej 6 w Swarzędzu, w terminie od 3 do 7 listopada 2023 r.

Nowy sklep Hebe będzie otwarty od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-21:00, a w niedziele handlowe w godz. 10:00-20:00.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl