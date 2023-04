19 kwietnia nowy najemca wrocławskiego Centrum Handlowego Borek otworzy swój sklep. Verona otworzy swoje podwoje o godzinie 9.00.

Salon Verona poszerzy ofertę CH Borek.

Oficjalne otwarcie już jutro o godz. 9.00.

Na gości czekać będą promocje.

Centrum Handlowe Borek działa we Wrocławiu od 1999 roku. Na powierzchni całkowitej 42 000 mkw. znajduje się obecnie 79 lokali i stoisk handlowych. Różnorodna oferta handlowa centrum zgromadzona pod jednym dachem to moda damska, męska, dziecięca, obuwie i galanteria skórzana. To także sport, rekreacja i rozrywka, zdrowie i uroda, artykuły dla domu oraz usługi.

Obecnie oferta CH Borek poszerzyła się o salon Verona. Marka od ponad 20 lat stawia na złotą, srebrną i stalową biżuterię ozdobioną kamieniami szlachetnymi i nie tylko.

Oficjalne otwarcie salonu Verona w CH Borek już w środę, 19 kwietnia, o godzinie 9.00. Na ten dzień firma przygotowała wiele promocji i rabatów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl