Otwarcie sklepu BOSS we Wroclavii

Do grona najemców CH Wroclavia dołączył BOSS. Fot. Mat. pras.









Autor: Wroclavia

Dodano: 29 sie 2022 15:20

Do grona najemców CH Wroclavia dołączył BOSS. Salon jest wyjątkowy, ponieważ to pierwszy w Polsce lokal, zrealizowany według najnowszej koncepcji aranżacyjnej marki. Podobne salony BOSS można odwiedzić tylko w kilku miejscach na świecie. To także pierwszy lokal tej marki w stolicy Dolnego Śląska.