Już od 12 października klienci VIVO! Lublin będą mogli skorzystać z oferty nowego sklepu wielobranżowego – Gudi Home.

Sklep o powierzchni 600 mkw. znajduje się na poziomie +1.

Gudi Home to marka, która stawia na szeroki asortyment skierowany do klientów w różnym wieku. Można tu kupić m.in. odzież, bieliznę, akcesoria do włosów, akcesoria domowe, kosmetyki, zabawki, drobną elektronikę, sprzęt sportowy, artykuły wędkarskie, przybory szkolne, torby, buty, artykuły dla zwierząt oraz bogaty wybór artykułów okolicznościowych.

Gubi Home. Fot. Mat. pras.

Z okazji otwarcia Gudi Home przygotowało dla swoich klientów gadżety, prezenty do zakupów oraz atrakcyjne rabaty:

· Przy zakupie powyżej 200zł klient otrzymuje pościel lub słuchawki.

· Powyżej 400 zł czajnik elektryczny.

· Promocja -20 proc. na kurtki jesienne damskie i męskie przez pierwszy tydzień od otwarcia.

Gudi Home. Fot. Mat. pras.

