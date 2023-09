Marka Rituals Cosmetics poszerza liczbę swoich sklepów w dużym tempie. We wrześniu w Polsce zostaną otwarte 3 nowe miejsca, w których będzie można zakupić kosmetyki do pielęgnacji i produkty do domu.

Już w tym miesiącu Wrocław, Zielona Góra oraz Bielsko-Biała zaproszą w swoje progi wszystkich fanów produktów Rituals.

Dziś, 6 września, nastąpiło otwarcie kolejnego punktu sprzedaży – tym razem w galerii handlowej Mangolia Park we Wrocławiu.

W tym roku planowane są jeszcze cztery otwarcia Rituals. Rituals Cosmetics to marka oferująca wyjątkowe produkty do pielęgnacji ciała, twarzy oraz włosów. Wśród kosmetyków znajdują się również akcesoria do domu, które inspirują do tworzenia równowagi w świecie pełnym pośpiechu. Z okazji otwarcia trzech nowych miejsc, marka Rituals przewidziała dla swoich klientów wyjątkowe prezenty – do pierwszych 50. zakupów w salonach dołączany będzie goodie bag zawierający atrakcyjne kosmetyki oraz próbki. Natomiast wszyscy klienci, którzy tego dnia odwiedzą nowy sklep i zrobią zakupy za min. 190 zł, otrzymają w prezencie mini patyczki zapachowe. Co więcej, w tym wyjątkowym dniu wszystkie bestsellerowe pianki pod prysznic w żelu będą podlegać atrakcyjnej promocji – 35zł.

