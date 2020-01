Otwarciowa ofensywa e-obuwie

Eobuwie.pl rozwija swoją sieć stacjonarną. W ciągu najbliższego tygodnia marka otworzy trzy kolejne sklepy. Zostaną one oddane do dyspozycji klientów w Częstochowie i Warszawie.

Po 1 lutego sieć eobuwie.pl będzie obejmować już dwadzieścia dwa sklepy. 24 stycznia marka uruchamia swój punkt w Galerii Jurajskiej w Częstochowie, 31 stycznia w Galerii Północnej w Warszawie, a 1 lutego w Westfield Arkadii, również w stolicy.

Sklep eobuwie.pl łączy największy atut zakupów w internecie - dostępność dziesiątek tysięcy modeli butów do wyboru - z możliwością przymierzenia ich na miejscu. Do przeglądania oferty korzysta się z dostępnych na miejscu tabletów. W sklepach oferowany jest ten sam asortyment, co w serwisie online: 80 tys. produktów od ponad 500 marek.

- W naszych salonach postawiliśmy na omnichannel, czyli sprzedaż wielokanałową. Połączyliśmy korzyści kanałów offline i online. Dzięki temu można błyskawicznie obejrzeć towar w sieci, np. podczas przerwy na lunch, zamówić go i komfortowo odebrać w salonie - mówi Konrad Jezierski, dyrektor ds. retail.

We wszystkich trzech nowo otwieranych salonach dostępna będzie usługa esize.me. To rozwiązanie, które pomaga dobrać buty w oparciu o skan 3D stóp. Specjalny skaner w kilka sekund wykonuje trójwymiarowy model stóp klienta, a następnie porównuje go ze skanami wszystkich butów znajdujących się w ofercie sklepu, pochodzących od dowolnej marki.