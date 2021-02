Otwarte galerie handlowe z wyprzedażami

- Od dziś nasza oferta dostępna jest dla klientów w 100 proc. O godz. 9 działalność wznowili wszyscy najemcy, którzy mogą obecnie prowadzić działalność. Oznacza to, że w reżimie sanitarnym i zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa czynne są obecnie wszystkie sklepy i punkty usługowe - informuje Joanna Rzepecka-Zienko, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Tarnów.

Lista działających lokali jest długa. Znaleźć można na niej tak popularne marki jak m.in. C&A, Big Star, Bytom, Cropp, Diverse, House, Greenpoint, Levi's, Orsay, Mohito, Monnari, Pepe Jeans, Reserved, Sinsay, Stradivarius, Vistula, CCC, Deichmann, Ryłko, Wittchen, Wojas, 4F, 4F Junior, Martes Sport, New Balance czy Sizeer. Działalność wznawiają także salony z biżuterią i dodatkami, w tym m.in. Apart, Swiss, Yes czy W.Kruk. Otwarta jest także perfumeria Douglas. Na zakupy można również wybrać się m.in. do Media Markt i Rebel Electro.

Ale powrót do handlu to nie jedyna dobra wiadomość. Od dziś ruszają także zimowe wyprzedaże.

- Do handlu wracamy w szczycie sezonu wyprzedażowego. To moment, w którym obniżki tradycyjnie były najwyższe. I tym razem marki nie zawodzą. W większości sklepów można dziś znaleźć przeceny sięgające poziomu nawet 70 proc., a nawet więcej - mówi Rzepecka-Zienko.

Sam sezon zapowiada się bardzo intensywnie i to pod wieloma względami.



- Z racji tego, że towaru jest bardzo dużo, sklepom zależeć będzie na szybkim jego upłynnieniu. Oznacza to, że ceny będą dalej topnieć, przynosząc kolejne, ale krótkie odsłony przecen. Z taką sytuacją zapewne będziemy mieć do czynienia w sklepach odzieżowych. Sam sezon z racji aż 5-tygodniowego opóźnienia może być wydłużony nawet do początku marca - ocenia.

Największe obniżki tradycyjnie będzie można znaleźć w sklepach odzieżowych i obuwniczych. Te już od dziś rana kuszą promocjami rzędu nawet od 50 do 70 proc. Obniżki można także znaleźć w sklepach sportowych, dla dzieci, z wyposażeniem wnętrz, a także w sklepach z kosmetykami.

Jak podkreślają przedstawiciele obiektu, powrót do handlu odbywa się z zachowaniem najwyższego reżimu sanitarnego. Gemini Park apeluje do klientów o rozwagę w czasie wizyty w sklepach. Na terenie galerii obowiązują znane wszystkim zasady. Nadal należy zasłaniać nos i usta np. maseczką lub chustą, a także regularnie dezynfekować ręce, zwłaszcza przed i po dotykaniu towaru. Należy także zachować dystans min. 1,5 metra.