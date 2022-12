Dziś, 22 grudnia br., miało miejsce otwarcie najnowszego sklepu Hebe, zlokalizowanego w Galerii Panorama przy ul. Góreckiej 30 w Poznaniu.

Hebe to sieć oferująca starannie wyselekcjonowany, różnorodny asortyment oraz produkty dostępne na wyłączność.

Nowa drogeria to jedenasty sklep Hebe zlokalizowany w Poznaniu.

Z okazji otwarcia najnowszego sklepu Hebe przygotowało wiele promocji.

Z okazji otwarcia najnowszego sklepu Hebe, klienci będą mogli skorzystać z wyjątkowych ofert specjalnych. Pierwsza z nich to „Makijaż do -50 proc.”. Promocja obowiązuje od 22 do 31 grudnia 2022 roku i obejmuje kosmetyki marek takich jak: Ecocera, L’Oréal, Max Factor, Eveline Cosmetics i Maybelline. Druga promocja z okazji otwarcia, to „Produkty naturalne i wegańskie do -50 proc.”. Znaleźć w niej można produkty marek m.in.: Only Bio, Needit Nature, Nacomi, Feel Free czy Uzdrovisco. Promocja trwa od 22 do 31 grudnia 2022 roku.

Poza tym, z okazji otwarcia nowego sklepu Hebe w Poznaniu skorzystać można z promocji „Cała marka Nivea do -40 proc.” oraz „Wszystkie produkty marek do -30 proc.”, która dotyczy kosmetyków marek takich jak Gliss, Syoss, Schauma, Live, Nature Box, Fa, Taft, got2be, Perfect Mousse czy Palette. Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartym sklepie stacjonarnym w Galerii Panorama przy ul. Góreckiej 30 w Poznaniu w dniach od 22 do 31 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.

Dodatkowo, od 22 do 27 grudnia 2022 roku klienci będą mogli skorzystać z wyjątkowej oferty – przy zakupach za min. 80 zł z kartą My Hebe otrzymamy rabat 20 zł. Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartym sklepie stacjonarnym w Galerii Panorama przy ul. Góreckiej 30 w Poznaniu w dniach 22-27 grudnia 2022 roku.

Hebe w Galerii Panorama przy ul. Góreckiej 30 w Poznaniu otwarte będzie od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-21:00, a w niedziele handlowe w godz. 10:00-20:00.

