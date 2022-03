Otwarto pierwszą w Radomsku drogerię Hebe

Z okazji otwarcia najnowszego sklepu Hebe, klienci będą mogli skorzystać z ofert specjalnych. Pierwsza z nich to „Wszystkie zapachy do -60%”. Promocją objęte zostały zapachy m.in. marek takich jak: Tommy Hilfiger, Teaology, Karl Lagerfeld, Tous, Lacoste i Calvin Klein. W drugiej promocji z okazji otwarcia, którą jest „Pielęgnacja twarzy do -50 %” znajdziemy produkty marek m.in.: Yoskine, Bielenda, Yasumi, tołpa, Eveline Cosmetics, Teaology, Nacomi, Dermedic, Bandi, Nivea, Dermika, Revox, Pure Heals, Lirene, Face Boom, Purederm, Ava i wiele innych.

Od 31 marca 2022 roku do 4 kwietnia 2022 roku lub do wyczerpania zapasów obowiązuje „Cenowego szaleństwa” i „Promocji na otwarcie”.

Hebe w Parku Handlowym przy ul. Metalurgii 11 w Radomsku otwarte będzie od poniedziałku do soboty w godz. 09:00-20:00, a w niedziele handlowe w godz. 10:00-18:00. Zapraszamy!