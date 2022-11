9 listopada br. o godzinie 9.00 Jula otworzy w Cuprum Park swój pierwszy w Lubinie, a 18. w Polsce sklep.

Jula to prawdziwy raj dla majsterkowiczów, profesjonalistów i wszystkich osób aktywnych.

Świetnie uzupełni ofertę Cuprum Park, nowo powstałego parku handlowego.

W Jula znaleźć można wiele produktów marek własnych, dostępnych w atrakcyjnych cenach.

Jula otwiera swoje multimarkety w coraz to nowych regionach Polski. Lubin to drugie miasto po Wrocławiu na Dolnym Śląsku, którego mieszkańcy osobiście poznają ofertę sklepu i uzyskają dostęp do produktów Jula, w tym marek własnych - artykułów wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. Co warte podkreślenia, wszystkie towary dostępne w Jula, są kupowane przez sieć bezpośrednio od producentów unikając pośredników, co przekłada się na ich koszt. Jula znana jest też z ciekawych i częstych promocji.

Sklep w Cuprum Park mieści się tuż przy istniejącym kompleksie handlowym i Galerii Cuprum Arena. To drugi z trzech sklepów, który Jula planuje otworzyć jesienią tego roku w Polce. Koncept multimarketu, w którym jest 8 odrębnych działów (narzędzia i maszyny, artykuły budowlane i farby, elektryka i oświetlenie, odzież i artykuły BHP, ogród, wypoczynek, motoryzacja oraz gospodarstwo domowe) został ciepło przyjęty przez polskich Klientów. Jula posiada już 17 sklepów na terenie kraju, które stały się często odwiedzanymi miejscami zakupowymi Polaków. Znaczenia ma na pewno fakt, że Jula szczyci się starannie dobranymi produktami w ramach marek własnych, niedostępnych w innych sklepach.

Dzięki tej inwestycji Jula obejmuje kolejną ważną część zachodnich regionów kraju. Będzie nam niezmiernie miło otworzyć w Polsce nasz 18. multimarket, który zaoferuje mieszkańcom Lubina i okolic produkty DIY. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta przyciągnie uwagę klientów zarówno pod względem zakupów w samym sklepie, jak i za pośrednictwem naszego sklepu internetowego – mówi Johan Sjöhagra, CEO Jula AB.

-To drugie z trzech planowanych na tę jesień otwarć. Tym razem nowy sklep powstał w ważnej dla marki południowo-zachodniej części kraju, gdzie dostrzegamy olbrzymi potencjał, co jest istotne z punktu widzenia naszej ekspansji. Od kiedy ogłosiliśmy zapowiedź naszej obecność w Lubinie wiele osób z niecierpliwością czeka na otwarcie naszego sklepu. Wiemy, że jednym z powodów tak wielkiego zainteresowania ofertą Jula jest są nasze marki własne, których ceny są bardzo atrakcyjne w porównaniu do innych produktów dostępnych na rynku a ich jakość nie ustępuje tym najbardziej znanym. Dodatkowo nasza sieć unika korzystania z pośredników i kupuje bezpośrednio u producentów, co również odzwierciedla się w naszych cenach. Nareszcie jesteśmy gotowi i 9 listopada ruszamy w Cuprum Park. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Kolejne otwarcie zaplanowane na ten rok będzie miało miejsce w toruńskim Centrum Handlowe Plaza – podsumowuje Arnold Brzeziński, Country Operations Manager, Jula Poland.

