Outhorn miksuje cyfrowe i stacjonarne zakupy. W planach 20 sklepów

Dzięki wdrożonym przez OTCF, we współpracy z zespołem Goodylabs, interaktywnym standom POS, klienci mają możliwość połączenia doświadczeń sklepu stacjonarnego z prostotą i szybkością zakupu online.

Interaktywne standy można wypróbować już w trzech salonach Outhorn: w Bydgoszczy, Bielsku-Białej i Warszawie w Westfield Arkadia.

Outhorn zapowiada otwarcie dwudziestu nowych sklepów.

Za pomocą dostępnych w sklepie ekranów interaktywnych klienci mogą przejrzeć cały asortyment, który znajduje w danym sklepie. Po zeskanowaniu kodu EAN, dowiedzą się więcej o produkcie. Ekrany zamieszczone w przymierzalniach pozwalają dobrać produkty, które obsługa dostarczy klientowi po naciśnięciu jednego przycisku.

Pierwsze tygodnie testu wykazały, że koncepcja się sprawdza, a klienci bardzo chętnie korzystają z możliwości, jakie dają interaktywne standy Outhorn. Technologia, którą zastosowaliśmy pozwala nam nie tylko uprzyjemnić i usprawnić drogę, jaką konsument przebywa w kontakcie z nami, ale też zadbać o aspekty biznesowe. To ważne, aby spójność doświadczeń i danych była wielowymiarowa. Rozumiemy to zarówno w sferze odczuć konsumentów, ale też w sferze przewagi konkurencyjnej oraz spójności danych, które zyskuje marka Outhorn - mówi Renata Miłaszewicz, dyrektor kolekcji Outhorn.

Uwielbiamy wyzwania, kochamy tworzyć nowe rozwiązania i pomagać naszym klientom wyprzedzać konkurencję. To daje nam olbrzymią satysfakcję. Projekt standów Outhorn był właśnie takim wyzwaniem, szczególnie dlatego, że cały produkt powstał w kilka tygodni. Wierzymy, że interaktywne standy nie tylko wpisują się w potrzeby współczesnych konsumentów, ale też zmieniają nasze nawyki zakupowe, przesuwają granicę digitalu w stronę, która ułatwia nam życie. To już nie omnichannel. Tu nie ma granic między online i offline, o jednolite doświadczenia — mówi Filip Iwański, członek zarządu Goodylabs.

Do końca roku marka Outhorn otworzy 20 takich sklepów we wszystkich większych miastach w Polsce. Wkrótce pojawi się też aplikacja mobilna Outhorn — kolejny ważny element ekosystemu cyfrowego marki.