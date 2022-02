Outhorn zadebiutuje na Podbeskidziu

Outhorn zadebiutuje z nowym konceptem w Gemini Park Bielsko-Biała.

W Gemini Park Bielsko-Biała powstanie pierwszy w woj. śląski salon firmowy marki Outhorn stworzony w nowym koncepcie marki.

Jego otwarcie zapowiadane jest na przełom marca i kwietnia br.

To już druga tak znacząca inwestycja OTCF w Gemini Park Bielsko-Biała. W centrum handlowym działa także mający 450 m kw. sklep marki 4F, w którym oprócz flagowego asortymentu, można znaleźć też specjalistyczną kolekcję 4F Pro oraz dziecięcą 4F Junior.



– Planowane otwarcie Outhorn idealnie wpisuje się w strategię leasingową bielskiego obiektu, w której założyliśmy sobie pozyskiwanie zarówno najlepszych marek na rynku, doskonale znanych i lubianych, jak również marek unikalnych i dynamicznie rozwijających się, a dotąd nieobecnych na Podbeskidziu – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.



– Taki kierunek pozwala nie tylko na wzmocnienie i uatrakcyjnienie tenant-mixu Gemini Park w kluczowych dla naszego centrum handlowego segmentach – w tym przypadku mody casualowej, ale przede wszystkim na tworzenie atrakcyjnych destynacji zakupowych, które przyciągają klienta dzięki swojej ofertowej wyjątkowości – mówi.



Tych wyjątkowych cech w Outhorn nie zabraknie, zapewnia leasing Gemini Holding. Otwarty na wiosnę sklep będzie bowiem nie tylko pierwszym na Podbeskidziu, ale też największym w woj. śląskim. Do tego stworzony zostanie w nowym koncepcie handlowym sieci.



– Salon Outhorn to połączenie funkcjonalności z designem, który inspiracje czerpie wprost z natury. W ręce naszych klientów oddajemy unikatową przestrzeń, łączącą nowoczesne rozwiązania jak np. stanowiska self-check oraz ekrany ledowe, na których prezentować będziemy kampanie marki, z przemyślanym konceptem wystroju wnętrz, do którego użyte zostały materiały takie jak beton, drewno, a także dodatki wykończone żywicą. Proste formy mebli, otwarta przestrzeń oraz odpowiednia ekspozycja produktów stworzą komfortowe warunki do zakupów. Customer experience to dla nas bardzo ważny aspekt procesu zakupowego, dlatego kładziemy nacisk na stworzenie wyjątkowej atmosfery i dostarczenie klientom jak najlepszej obsługi – mówi o nowym koncepcie Kamila Raksimowicz, Brand Manager marki Outhorn.



To świeże podejście ważne jest także dla Gemini Park Bielsko-Biała. – Silna pozycja rynkowa Gemini Park, rozwój obiektu w ostatnich latach, a także szeroki i chłonny rynek konsumencki sprawiają, że coraz częściej marki wybierają Gemini Park na swój lokalny debiut. W tym przypadku jest on nawet podwójny, co szczególnie cieszy. Pokazuje bowiem, że rynek dostrzega nasz potencjał, a potwierdza to w tym konkretnym przypadku swoją kolejną inwestycją jeden z naszych wieloletnich partnerów biznesowych – mówi Joanna Zemczak.



W ofercie nowego sklepu klienci znajdą przede wszystkim wysokiej klasy ubrania i akcesoria dla kobiet i mężczyzn.



– Powoli zacierają się granice między modą a sportem. Podążając za zmieniającymi się trendami, ewoluuje także tenant-mix bielskiego Gemini Park. Zależy nam bowiem na tym, aby klienci, którzy robią tu zakupy, znajdowali w centrum handlowym nowoczesną ofertę, która odpowiada potrzebom współczesnego konsumenta, ceniącego sobie jakość, dobre marki i styl, ale także najnowsze trendy – mówi Joanna Zemczak.



Duże nadzieje w związku z debiutem pokłada także sama marka Outhorn. – Zdecydowaliśmy się na realizację kolejnego projektu wraz z Gemini Park, widząc dynamiczny rozwój centrum i jego potencjał. Cenimy sobie doskonałą współpracę z wynajmującym, a także przemyślany i stabilny brand mix wśród najemców. Pomimo trudnych warunków spowodowanych pandemią, centrum w doskonały sposób prowadzi swoje działania, zapewniając stabilny traffic i bezpieczeństwo, co dla najemców jest bardzo istotnym aspektem. Cieszy nas także otwartość Gemini Parku na innowacyjne projekty, jakim niewątpliwie będzie koncept Outhorn – mówi Kamila Raksimowicz.



Outhorn to już kolejna nowość w ofercie bielskiej galerii. 2021 rok centrum handlowe zakończyło aż 10 otwarciami, m.in. Studia Planowania IKEA, SFD, Manzini, Canal+ czy AIKO Face&Body Zone, opiewające łącznie na blisko 1000 m kw. Ten rok dla galerii zapowiada się równie pracowicie.