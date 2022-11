Zarządzany przez EPP Outlet Park Szczecin wzmocnił swoją ofertę przeznaczoną dla fanów aktywności sportowych o flagowy salon adidas.

W nowo wynajętej przestrzeni klienci znajdą szeroki wybór odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych, które łączą najnowsze trendy z funkcjonalnością.

Salon, otwarty przez adidas AG, został powiększony do 670 mkw. i zmodernizowany zgodnie z najnowszym standardem sieci.

Aktywność sportowa jest jednym z elementów, które pozwalają utrzymać dobre samopoczucie przez cały rok. Szczególną uwagę warto zwrócić na to jesienią, kiedy dni stają się coraz krótsze. Aż 42 proc. Polaków w badaniach wskazuje, że uprawianie sportu pomaga im zadbać w tym okresie o dobrostan mentalny. W odpowiedzi na potrzeby klientów Outlet Park Szczecin wzmocnił dobór najemców o salon adidas w najbardziej designerskim wydaniu.

Outlet Park Szczecin wzmocnił dobór najemców o salon adidas w najbardziej designerskim wydaniu.

Odzież sportowa z 14 kluczowymi markami tego sektora w jednym miejscu stanowi mocny filar oferty Outlet Parku oraz najszerszą propozycję sklepów dostępnych pod jednym dachem w Szczecinie. Asortyment dostępny we flagowym salonie marki adidas z pewnością przypadnie do gustu fanom aktywnego spędzania czasu, którzy cenią sobie jakość, wygodę oraz najnowsze trendy. Można tam znaleźć również odzież przeznaczoną do sportów outdoorowych, tak by klienci mogli kontynuować swoje pasje jesienią – komentuje Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP.

adidas to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sportowych marek na świecie, w której asortymencie znajdują się kolekcje obuwia, odzieży i akcesoriów tworzonych przez znanych projektantów. adidas oferuje odzież, która sprawdzi się przy sportach siłowych, jodze, ale też przy aktywnościach outdoorowych, np. joggingu czy treningów piłkarskich. Kolekcje obuwia Originals, IVY PARK, NMD czy Gazelle to ponadczasowe projekty, z których można skorzystać podczas treningu na siłowni, jak również na co dzień przy mniej zobowiązującej stylizacji.

Outlet Park, największe i jedyne centrum wyprzedażowe w regionie zachodniopomorskim, dysponuje ponad 28 tys. mkw. powierzchni najmu. To unikatowy projekt, który jako pierwszy w Polsce łączy centrum wyprzedażowe z funkcjami typowymi dla regularnego centrum handlowego. Znajduje się tu 120 sklepów oraz punktów usługowych oraz m.in. supermarket Netto, przychodnia Dom Lekarski, klub fitness Calypso oraz 7-salowe kino sieci Helios.

Outlet Park otrzymał prestiżowy certyfikat w międzynarodowym systemie oceny wpływu budynków na środowisko BREEAM In-Use na poziomie Excellent. Budynek jest zarządzany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym pozwala na znaczące obniżenie zużycia m.in. energii i wody. Zadbano także o otoczenie obiektu i jego bioróżnorodność, m.in. poprzez montaż budek lęgowych dla ptaków, nasadzenia drzew oraz pozostawienie części obszaru do naturalnego porośnięcia przez roślinność.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl