Do grona najemców szczecińskiego Outlet Park dołączyli CHANGE Lingerie oraz Borgio, którzy zajęli łączną powierzchnię niemal 230 mkw.

Zarządzany przez EPP szczeciński Outlet Park to jedyny obiekt w regionie, w którym klienci znajdą rozbudowaną ofertę marek premium w atrakcyjnych cenach.

W odpowiedzi na oczekiwania konsumentów, szukających okazji cenowych park handlowy uzupełnia swój modowy asortyment o dwa nowe sklepy.

Dla wielu klientów jakość ubrań jest jednym z najważniejszych aspektów podczas podejmowania decyzji o zakupie. Dobre materiały, ich trwałość oraz dopasowany krój są szczególnie ważne w przypadku odzieży, która ma służyć przez lata. Dotyczy to również bielizny, stanowiącej bazę dobrze skompletowanej garderoby. Poszerzenie modowej propozycji Outlet Parku o marki CHANGE Lingerie oraz Borgio to odpowiedź na potrzeby klienta stawiającego na jakość.

Zauważamy, że konsumenci coraz częściej poszukują odzieży wysokiej jakości w niższych cenach. Szczególnie dotyczy to ubrań eleganckich, które można wykorzystać kilkukrotnie podczas specjalnych okazji, ale także niewidocznej części garderoby, czyli bielizny stanowiącej dopełnienie stylizacji. Dlatego też do grona najemców Outlet Parku dołączyły dwie wyjątkowe marki – CHANGE Lingerie z szerokim asortymentem damskiej bielizny oraz Borgio, marka znana ze swoich świetnie skrojonych garniturów dla mężczyzn – komentuje Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP.

CHANGE Lingerie to skandynawska marka bieliźniarska oferująca szeroki wybór bielizny damskiej w rozmiarach A-M, odzież nocną i domową oraz liczne akcesoria i dodatki. W ponad 30 sklepach w Polsce dostępna jest także bezpłatna usługa brafittingu, ułatwiająca dobór bielizny. Marka zyskała popularność dzięki swojej innowacyjnej koncepcji „perfect fit”, która zapewnia idealne dopasowanie bielizny do sylwetki. Nowy salon marki zajął przestrzeń o powierzchni niemal 130 mkw.

CHANGE Lingerie. Fot. Mat. pras.

Borgio to marka dla mężczyzn, której kolekcje ubrań łączą w sobie klasyczne kroje oraz dobrej jakości materiały. W nowym salonie panowie znajdą szeroki wybór garniturów, koszul, marynarek, spodni, obuwia oraz dodatków, które sprawdzą się podczas różnych okazji. Nowy salon zajął przestrzeń o powierzchni ponad 100 mkw.

Outlet Park, największe i jedyne centrum wyprzedażowe w regionie zachodniopomorskim, dysponuje ponad 28 tys. mkw. powierzchni najmu. To unikatowy projekt, który jako pierwszy w Polsce łączy centrum wyprzedażowe z funkcjami typowymi dla regularnego centrum handlowego. Znajduje się tu 115 sklepów oraz punktów usługowych, supermarket Netto, przychodnia Dom Lekarski, klub fitness Calypso oraz 7-salowe kino sieci Helios.

Outlet Park posiada prestiżowy certyfikat w międzynarodowym systemie oceny wpływu budynków na środowisko BREEAM In-Use na poziomie Excellent. Budynek jest zarządzany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym pozwala na znaczące obniżenie zużycia m.in. energii i wody. Zadbano także o otoczenie obiektu i jego bioróżnorodność, m.in. poprzez montaż budek lęgowych dla ptaków, nasadzenia drzew oraz pozostawienie części obszaru do naturalnego porośnięcia przez roślinność.

