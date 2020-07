Outlety bardziej odporne na wirusa?

Po ponownym otwarciu galerii handlowych wraz z początkiem maja rynek z ostrożnością spoglądał na rozwój sytuacji w tej branży. Znacznie niższa odwiedzalność, skłonność klientów do przesuwania zakupów na przyszłość, decyzje o zamknięciu salonów czy kontrowersje związane z czynszami – to problemy, z którymi boryka się do dziś wiele obiektów, w tym nawet najbardziej rozpoznawalne, największe galerie w kraju. Jak pokazuje jednak podsumowanie minionych dwóch miesięcy opracowane przez ROS Retail Outlet Shopping, ten kryzys nie dotknął centrów outletowych:

- Oczywiście, powrót do działalności po lockdownie budził wiele obaw. Dopuszczaliśmy możliwość, że klienci nie zdecydują się na szybki powrót do dawnych nawyków zakupowych, a prawdziwy boom sprzedaży internetowej okaże się stałą tendencją. Szybko jednak okazało się, że we wszystkich centrach ROS Retail Outlet Shopping w Polsce, tj. Designer Outlet Warszawa, Sosnowiec i Gdańsk dynamika wzrostu obrotów i odwiedzalności jest na więcej niż zadowalającym poziomie. Na przykładzie obiektu w Sosnowcu możemy wskazać, iż łącznie w maju i czerwcu osiągnęliśmy 82% wyniku sprzedażowego i 83,9% footfallu w stosunku do zeszłego roku – mówi Dariusz Obołończyk, Center Manager Designer Outlet Sosnowiec - To znakomite wyniki.

Warto zwrócić uwagę, że dane pokazują wyniki za cały okres od otwarcia centrów do końca czerwca – a dynamika zarówno w zakresie odwiedzalności, jak i zakupów zmieniała się w czasie:

- Powrót do pracy po lockdownie nie był gwałtowny. Raczej można nazwać to procesem: 4 maja, jak w przypadku wszystkich obiektów handlowych w Polsce, swoje salony otworzyła jedynie część marek dostępnych w naszych centrach, do których z każdym dniem dołączały kolejne. Chociaż już pierwszego widzieliśmy, że klienci oczekiwali przed centrami jeszcze przed otwarciem, widzimy, że początkowo niższa odwiedzalność z czasem rośnie. Dlatego też optymistycznie patrzymy na ten kwartał. Dodatkowo, bierzemy pod uwagę również mniejszą liczbę dni handlowych w ubiegłym roku, w tym zredukowaną w związku z niedzielami bez handlu, a także fakt, iż ze względu na bezpieczeństwo naszych klientów zdecydowaliśmy się przesunąć w czasie cyklicznie organizowane przez nas akcje prosprzedażowe – zaznacza Dariusz Obołończyk.

Przedstawiciel ROS Retail Outlet Shopping zwraca również uwagę, że na niższe wyniki wpływ ma mniejsza mobilność i zamknięcie granic. Wszystkie centra, a zwłaszcza Designer Outlet Gdańsk to atrakcyjne destynacje dla tzw. turystyki zakupowej, chętnie odwiedzane również przez zagranicznych gości.

