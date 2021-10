Outlety Neinver wzbogacają się o nowych najemców

W warszawskim FACTORY Ursus otwarto salon Hugo Boss, natomiast w poznańskim FACTORY na zakupy zaprasza Marc O’ Polo. W drugim stołecznym outlecie - FACTORY Annopol - zadebiutowało Lacoste, segment biżuterii uzupełniła marka Yes, a ofertę artykułów dla domu rozszerzyła prestiżowa marka porcelany Vileroy&Boch. Lacoste zaprosiło pierwszych klientów również w FACTORY Kraków.

- Outlety FACTORY utrzymują wysoki poziom najmu i wprowadzają nowe, oczekiwane przez klientów marki, mimo turbulencji, które przeżywa branża w związku z pandemią Covid-19. Szybka regeneracja sektora centrów wyprzedażowych oraz bliska współpraca NEINVER z przedstawicielami marek krajowych i światowych, oparta na kompetencjach i zaufaniu, pozwalają utrzymać biznes outletowy na bardzo dobrym poziomie – mówi Agnieszka Baczyńska, International Leasing Manager NEINVER.

Salon Hugo Boss zaprasza mężczyzn do zakupów pełnej oferty premium: odzieży oraz butów i akcesoriów w stale obniżonych cenach. Na powierzchni 227 mkw. dostępne są koszule, t-shirty, spodnie, kurtki, garnitury, obuwie i akcesoria – od pasków po torby. Sklep działa w formule pop-up store. W warszawskim FACTORY Ursus, Hubo Boss uzupełni bogatą propozycję marek dla najbardziej wymagających.

W FACTORY Poznań, w najnowszych koncepcie wnętrz, otwarto salon Marc O’Polo. To pierwszy outlet tej marki w regionie i drugi sklep w Poznaniu. W ofercie dostępna jest propozycja dla kobiet i mężczyzn stawiających na miejską, nowoczesną elegancję z wyższej półki. W stale obniżonych cenach dostępna jest obecnie kolekcja jesienno – zimowa: spodnie, swetry, spódnice, płaszcze, kurtki, buty i akcesoria do ubrań. Lokal ma powierzchnię 165 m² i został zaprojektowany w kolorach szarości i czerni, przy wykorzystaniu naturalnego drewna i metalu. Całość łączy ciepłe, punktowe światło.

Salon Yes został otwarty w drugim warszawskim outlecie FACTORY Annopol. Na ponad 100 mkw. prezentuje pełną gamę biżuterii i zegarków dla kobiet i mężczyzn, zarówno w klasycznym jak i nowoczesnym stylu. Salon biżuterii Yes to przyjazne wnętrza w pastelowych barwach, wypełnione meblami z drewna i szkła, w których prezentowana jest oferta marki.