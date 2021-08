Ożywienie w sprzedaży odzieży. Właściciel Vistuli ma lepsze wyniki niż rok temu

Sprzedaż VRG, właściciela marek Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK, osiągnęła w lipcu 2021 wartość 107,7 mln zł. To o 25,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Wyniki sprzedaży w lipcu potwierdzają obserwowany od kilku miesięcy wzrost popytu.

Notowany w lipcu wzrost sprzedaży miał miejsce w obu segmentach – zarówno odzieżowym, jak i jubilerskim.

Rok do roku sprzedaż w segmencie odzieżowym była wyższa o 16,8 proc., w segmencie jubilerskim o 37,6 proc.

VRG zakłada, że w całym roku udział sprzedaży online w całym wolumenie powinien utrzymywać się na poziomie powyżej 20 proc.

- Wyniki osiągnięte na koniec lipca 2021 spełniają nasze oczekiwania. Wyraźne ożywienie w sprzedaży odzieży formalnej pokazuje nam, że popyt buduje przede wszystkim powrót do życia społecznego i zwiększanie liczby typowych dla tego okresu uroczystości: komunii i ślubów. Na zwiększenie popytu wpływa także organizacja konferencji i targów oraz powrót do biur i wyjazdów służbowych - mówi Radosław Jakociuk, wiceprezes VRG, odpowiedzialny za działalność operacyjną i piony marek.

- W trwającym sezonie wyprzedaży, aby ograniczyć zjawisko ubytku marży, wprowadziliśmy w markach odzieżowych Vistula i Bytom kolekcje kapsułowe. Vistula wystartowała z kolekcją DAVID BOWIE BY VISTULA, oferując produkty dla kobiet, mężczyzn oraz unisex, natomiast w Bytomiu klienci znajdą kolekcję męską inspirowaną światem znanym z malarstwa Zdzisława Beksińskiego. Kolekcje te kierujemy do klientów, którzy są gotowi zapłacić cenę regularną. Nasze marki odzieżowe i jubilerska przygotowują się do sezonu jesień-zima i niebawem zaprezentują najnowsze odsłony swoich kolekcji – dodaje Radosław Jakociuk.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pomimo powrotu klientów do salonów stacjonarnych, w sezonie wyprzedaży VRG notuje dobre wyniki sprzedaży online o 2,6 proc. więcej niż lipcu 2020.

VRG zakłada, że w całym roku udział sprzedaży online w całym wolumenie powinien utrzymywać się na poziomie powyżej 20 proc. Jak podkreślają przedstawiciele zarządu, obecnie spółka skupia się w e-commerce na rozwoju nowych funkcjonalności (m.in. płatności odroczone i aplikacje sprzedażowe) oraz zwiększaniu obecności marek VRG na platformach e-commerce.