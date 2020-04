P.A. Nova: Nareszcie wracamy do normalności

Ewa Bobkowska, wiceprezes zarządu ds. rozwoju spółki Panova, członka Związku Pracodawców Polskich Obiektów Handlowych i Partnerów.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 29 kwi 2020 12:13

Bardzo dobra decyzja. Uważamy, że wszystko powinno wrócić do normalności: ludzie wrócą do pracy, sklepy się otworzą i pojawią się w nich klienci. Czekamy teraz na analizę szczegółowych pakietów bezpieczeństwa, bo do tej pory pojawiały się jedynie spekulacje i przypuszczenia – tak decyzję o otwarciu galerii handlowych 4 maja komentuje dla PropertyNews.pl Ewa Bobkowska, wiceprezes zarządu ds. rozwoju spółki P.A. Nova, członek Związku Pracodawców Polskich Obiektów Handlowych i Partnerów.