Spółka P.A. NOVA S.A. ogłosiła sprzedaż obiektu o powierzchni niespełna 11.000 mkw., w którym funkcjonuje market remontowo-budowlany Castorama.

Transakcja została sfinalizowana 26 kwietnia 2023 roku, co potwierdza podpisanie aktu sprzedaży.

To niemal 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni sklepu.

Oraz ponad 1000 mkw. ogrodu zewnętrznego wypełnia 35 tysięcy produktów.

Obiekt, położony w strategicznym miejscu Płocka, otwarty 14 września 2022r., przyciąga klientów z całego regionu. Znajdujący się tam market budowlany od ponad 7 miesięcy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Castorama oferuje zarówno artykuły budowlane, jak i te potrzebne do wyposażenia wnętrz. W jej ofercie znajdują się także narzędzia niezbędne nie tylko do prac budowlanych na każdym etapie, ale także te przydatne na co dzień w każdym domu lub wykorzystywane przez majsterkowiczów hobbystów. Klienci doceniają dodatkowe usługi oferowane na miejscu takie jak: projektowanie mebli kuchennych, garderoby lub innej zabudowy stałej oraz profesjonalny montaż tychże mebli.

Sprzedaż tego obiektu to ważny krok dla naszej spółki. Finalizacja transakcji już po 7 miesiącach od otwarcia podkreśla fakt, że inwestycja w Płocku była przygotowana i zrealizowana modelowo. Sprzedaż nieruchomości z portfela P.A.NOVA S.A. jest zgodna z przyjętym planem biznesowym firmy i da nam możliwość realizacji kolejnych projektów - skomentował prezes P.A. NOVA S.A., Tomasz Janik.

Sprzedaż nieruchomości komercyjnej w Płocku jest kolejnym dowodem na rosnące zainteresowanie inwestorów tym sektorem.

