Spółka P.A. NOVA ogłosiła otwarcie nowego parku handlowego w Kłodzku oraz realizację drugiego etapu inwestycji w Ząbkowicach Śląskich.

Wydarzenia te stanowią kolejny krok w realizacji strategicznych celów firmy na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

Park handlowy w Kłodzku o powierzchni ponad 17 000 mkw. posiada zróżnicowaną ofertę.

Inwestycja w Ząbkowicach Śląskich obejmuje poszerzenie oferty istniejącego już parku handlowego o kolejne 1 500 mkw. powierzchni handlowej.

Kotlina Kłodzka, z populacją wynoszącą około 150 000 mieszkańców, zyskuje park handlowy, zlokalizowany w Kłodzku, o powierzchni ponad 17 000 mkw., ze zróżnicowaną ofertą - skierowaną do szerokiego grona klientów.

Wśród najemców znajdą się popularne sieci handlowe, takie jak Aldi, Dealz, Action, KAES, Martes Sport, Neonet, Pepco, Rossmann, Sinsay czy osobno ulokowany na ponad 10 000 mkw. market budowlany Castorama. Dzięki temu mieszkańcy Kłodzka i okolicznych miejscowości zyskają dostęp do bogatej oferty zakupowej i usługowej, bez konieczności długich podróży. Otwarcie zaplanowane na 29 marca br.

Inwestycja w Ząbkowicach Śląskich obejmuje poszerzenie oferty istniejącego już parku handlowego o kolejne 1 500 mkw. powierzchni handlowej. Wśród nowych najemców znajdą się Jysk oraz Kakadu. Otwarcie sklepów tych marek sprawi, że mieszkańcy Ząbkowic Śląskich i okolicznych miejscowości zyskają dostęp do jeszcze szerszej oferty zakupowej, co przyczyni się do podniesienia jakości życia w rejonie. Uruchomienie drugiego etapu nastąpi również 29 marca br.

Otwarcie nowego parku handlowego oraz zwiększenie oferty w istniejącym i dobrze znanym już punkcie na mapie retail, to kolejne kroki w strategii rozwoju P.A. NOVA S.A. na polskim rynku. Firma kontynuuje swoją działalność, skupiając się na tworzeniu nowoczesnych, atrakcyjnych przestrzeni handlowych, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców oraz przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w branży retail.

