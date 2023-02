Czas na wyjątkowe i pełne prezentów Walentynki w Galerii Wiślanka. Z okazji światowego Dnia Zakochanych pierwsze centrum handlowo-rozrywkowe w Żorach przygotowało niespodziankę dla swoich gości.

Klienci Galerii, którzy zrobią zakupy 14 lutego będą mogli liczyć na dodatkowy upominek dla siebie lub kogoś bliskiego.

Na terenie pasażu pojawi się stoisko, na którym będzie można otrzymać miły, pachnący upominek dla ukochanej kobiety lub mężczyzny.

Będą to pełnowartościowe flakony perfum.

Galeria Wiślanka to nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe w Żorach, w którym od chwili otwarcia mieszkańcy Żor i okolicznych miejscowości mają do swojej dyspozycji ofertę najbardziej popularnych oraz wcześniej niedostępnych w mieście marek.

Centrum handlowe lubi także zaskakiwać swoich gości organizacją niecodziennych wydarzeń. Tym razem Galeria Wiślanka przygotowała nową akcję prosprzedażową z okazji chętnie obchodzonego w naszym kraju święta miłości.

14 lutego wszyscy klienci poszukujący idealnych prezentów walentynkowych lub spędzający ten wyjątkowy dzień z ukochanymi osobami w restauracjach, kawiarniach czy kinie w Galerii, będą mogli liczyć na dodatkowe upominki.

Goście centrum handlowego, którzy w godzinach 9-21 zrobią zakupy na jednym paragonie na kwotę minimum 150 złotych, otrzymają w prezencie pełnowartościowe flakony perfum popularnej marki Made in Lab. Będzie to świetna okazja, by zrobić dodatkowy prezent samemu sobie lub obdarować nim najbliższą osobę.

Stoisko akcji pod hasłem „Pachnące Walentynki w Galerii Wiślanka” znajdzie się w sąsiedztwie sklepu Drogerie Polskie. Klienci będą mieli do wyboru szeroką ofertę zapachów zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

