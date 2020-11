Pałac Świtalskiego zajęty przez sąd

Sąd zajął należący do Świtalskiego pałac w Sowińcu wraz z otaczającym go terenem i klubem polo. Ma to związek z niekorzystną transakcją sprzedaży sklepów działających pod szyldem Małpka.

Świtalski zdecydował się sprzedać Małpki w 2015 roku. Nowemu nabywcy gwarantował, że gdy ten będzie chciał sprzedaż sieć, a nie uzyska zapisanej w umowie ceny, Świtalski dopłaci mu różnicę - przypomina money.pl.

Tym nowym nabywcą została pięć lat temu należąca do Amerykanów spółka Forteam Investment, która wyłożyła na stół 362 mln zł. I rzeczywiście zechciał sprzedać sieć, bo interes się nie kręcił. Doszło do tego w 2018 roku. W 2019 r. Forteam Investment zażądał od Świtalskiego zwrotu 300 mln zł. Biznesmen nie zapłacił. Amerykanie wystąpili więc do poznańskiego sądu o zabezpieczenie majątku Świtalskiego. Sąd zgodził się na to pod koniec lutego 2020 r.