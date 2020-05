Pandemia bezlitosna dla handlu. CCC może zamknąć nawet ok. 100 sklepów

Grupa CCC chce wzmocnić sytuację finansową, by przygotować się na różne scenariusze kryzysowe w przyszłości, np. na powrót lockdownu czy recesję. Zamierza korzystać z dostępnych programów pomocowych - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Czyczerski.

Jak informowaliśmy 11 maja, CCC w Polsce uruchomiło już wszystkie sklepy. Po pierwszym tygodniu ponownego otwarcia w Polsce salonów w centrach handlowych i dwóch tygodniach działania mniejszych salonów w retail parkach firma odnotowała średnio ok. 50-procentowy spadek trafiku rok do roku.

- (...) Ten pierwszy tydzień po otwarciu galerii handlowych pokazał trzy kluczowe zjawiska. Po pierwsze spadek trafficu o około połowę rok do roku, gdzie największe spadki obserwujemy w największych galeriach. Po drugie zadowalającą jak na ten moment konwersję, co częściowo kompensuje spadek trafficu. Po trzecie paragony z większą liczbą produktów, co jest pochodną tego, że do sklepów przychodzą klienci z realną potrzebą zakupową - mówił Jakub Grzelak, dyrektor ds. sprzedaży CCC.

W I kwartale br. przychody CCC spadły o 9 proc. do 944 mln zł. Strata operacyjna sięgnęła 327 mln zł, a EBITDA - 136 mln zł. Spadek sprzedaży w sieci detalicznej w tym okresie sięgnął 26 proc. i wyniósł 528 mln zł. W górę poszła sprzedaż w e-commerce - o 32 proc. do 362 mln zł.

CCC S.A. jest jedną z największych detalicznych spółek obuwniczych w Europie Środkowej i jednym z największych producentów obuwia w Europie. Grupa ma też ponad 50 platform online w całej Europie: eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee, Gino Rossi. W 2019 roku klienci CCC nabyli we wszystkich kanałach sprzedaży ponad 52 mln par obuwia.