Pandemia COVID-19 zwróciła uwagę konsumentów na centra convenience

Rynek centrów handlowych jeszcze przez miesiące będzie zmagał się ze skutkami lockdown'u. Centra z różnym tempem odrabiają straty, a część najemców wciąż nie wznowiła działalności. Jak radzą sobie obiekty należące do Newbridge?

Rory Mepham, CEO, Newbridge Poland: Różne formaty centrów handlowych miały różne doświadczenia związane z kryzysem. W naszym przypadku, od razu po zniesieniu przez rząd restrykcji, w Nowych Czyżynach i Nowych Bielawach zaczęliśmy notować footfall na poziomie przekraczającym 80 proc. względem roku ubiegłego. Także w Nowej Górnej wynik ten sięgał 77 proc. Na wstępie ruch w centrach był więc ponad dwukrotnie wyższy niż zakładały prognozy. Co ciekawe, nie był to chwilowy szczyt, wywołany nagłym powrotem do konsumpcji, ale mocny trend, który się u nas zadomowił.

Kolejne tygodnie tylko go umocniły, w czym pomogło przywrócenie oferty gastronomicznej oraz oswojenie się klienta z nowymi zasadami robienia zakupów. W efekcie, pod koniec czerwca footfall przekroczył próg 90 proc. w Nowych Czyżynach i Nowych Bielawach plasując się ponad-10 punktów procentowych ponad trendem jaki notuje PRCH w obiektach o podobnym formacie. Wzrósł on także w Nowej Górnej, sięgając 84 proc. Powiało więc optymizmem, tym bardziej, że z końcem czerwca i początkiem lipca zaczęły się pojawiać pierwsze wyniki footfall lepsze od tych notowanych w tym samym czasie w 2019 roku. Systematycznie rośnie także konwersja. Ruch w centrach ma coraz większy wpływ na obroty najemców, co z pewnością pomaga naszym partnerom biznesowym.

Centra convenience okazały się być bardziej odporne na koronawirusa...

Kryzys dotknął każdego uczestnika rynku, tu nie ma wątpliwości. To uderzenie miało jednak różną siłę, a co za tym idzie różne skutki. Centra convenience, zwłaszcza należące do Newbridge, poradziły sobie dobrze. Wpływ na to miało kilka czynników. Po pierwsze, nasza oferta nigdy nie była mocno oparta na leisure&activity, a co za tym idzie, była mniej wrażliwa na skutki lockdown'u. To sprawiło, że już w pierwszym tygodniu po zniesieniu ograniczeń w handlu działalność wznowiło ponad 90 proc. naszych najemców. To wynik, o którym wiele dużych obiektów mogło wtedy tylko pomarzyć.

