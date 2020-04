Pandemia impulsem do cyfryzacji sieci handlowych

Sieci powinny być bardziej elastyczne i gotowe do działania niż przed pandemią, ponieważ błyskawiczna reakcja na zmiany jest kluczowa dla ich działalności. Nowe procedury muszą być wprowadzane natychmiast i równomiernie we wszystkich placówkach.

– Wszystkie procedury, dotyczące np. utrzymania czystości i wpuszczania klientów do sklepów czy ich obsługi, można obecnie przekazywać za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Takie oprogramowanie pozwala też na weryfikację tego, czy zadania zostały prawidłowo wykonane. Jest to zdecydowanie szybszy i pewniejszy sposób niż stosowanie tradycyjnych rozwiązań, takich jak polecenie osobiste, e-mail czy kartka papieru z tabelą. W obecnej sytuacji to niemal konieczne narzędzie – stwierdza Krzysztof Badowski, partner w firmie doradczej PwC, odpowiedzialny za usługi dla sektora dóbr konsumenckich i handlu detalicznego.

Obecnie dostępne są już na rynku systemy i oprogramowanie delegujące zadania, a także zapewniające natychmiastową ocenę wyniku i obustronną informację zwrotną. Raportują też, kto np. z pracowników zapoznał się z najnowszymi wytycznymi przed przystąpieniem do pracy, co pozwala na stałą kontrolę. Aplikacje mobilne pozwalają też na samoaudytowanie poprzez wykonanie najważniejszych procesów oraz szybkie i proste dostarczanie informacji zwrotnych.