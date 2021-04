Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na polskich producentach odzieży i obuwia

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na branży odzieżowej. Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan podkreśla, że w szczególnie trudnej sytuacji są producenci odzieży i obuwia, którzy produkują dla innych firm w kraju oraz za granicą i nie otrzymali z Tarcz 6.0, 7.0 8.0 i 2.0 (PFR) żadnego wsparcia, a nie mają w ogóle zamówień albo tylko kilkanaście procent tego, co otrzymywali wcześniej.

- Wysokie i rosnące koszty (50 proc. to koszty osobowe, a płaca minimalna wzrosła w ciągu 7 lat o 74 proc., energia ponad 40 proc. i dalej rośnie, ponadto wzrost podatku od nieruchomości) powodują, ze polskie firmy staja się niekonkurencyjne na rynku zarówno krajowym, jak i eksportowym. Otrzymujemy informacje, ze pod koniec drugiego kwartału będą musieli zwalniać ludzi, a wiele zamykać działalność, ponieważ także polscy zleceniodawcy szukają tańszej produkcji za granicą (np. VRG) - komentuje Bogusław Wojciech Słaby.

Również Jakub Chwesiuk, prezes firmy Bialcon, wiceprezes Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, podkreśla w rozmowie z PulsHR.pl, że ostatni rok nie był łatwym czasem dla branży.

- Prowadzenie biznesu w czasie pandemii można porównać do jazdy kolejką górską. Czasem, gdy sytuacja się poprawia, jedziemy w górę, później następują okresy drastycznych spadków - wtedy kierujemy się w dół. Tak to teraz wygląda – mówi Jakub Chwesiuk.

W przypadku Bialconu pandemia odbiła się szczególnie na części sprzedażowej firmy - tutaj odnotowano spore spadki.

- Sklepy w galeriach są pozamykane, a klienci, którzy kupują od nas produkty, wstrzymują się z zakupem, ponieważ nie wiedzą, czy ich sklepy w najbliższej przyszłości będą otwarte, czy zamknięte. Myślę, że inne firmy z branży są w podobnej sytuacji – mówi Chwesiuk.

- Trudności, z którymi się teraz mierzymy, nie są związane tylko z zamknięciem sklepów. W jednej z naszych kolekcji duży nacisk położyliśmy na odzież wizytową i biznesową. W tej chwili organizacja imprez została wstrzymana, a spora część osób pracuje zdalnie. W efekcie część kolekcji nie sprzedaje się tak dobrze, jak byśmy chcieli. Oczywiście nie siedzimy z założonymi rękami i reagujemy na to, co się dzieje. Na bieżąco zmieniamy naszą strategię i dopasowujemy ją do aktualnej sytuacji. Przemodelowaliśmy kolekcję - postawiliśmy na dzianinowe, bardziej casualowe produkty. Coraz więcej sprzedajemy też w internecie. Z kolei wiosną ubiegłego roku, kiedy wybuchła pandemia, zaczęliśmy szyć maseczki. W ten sposób chcieliśmy zachować płynność produkcji – dodaje prezes Bialconu.

