Pandemia odbiła się na wynikach operacyjnych GTC

Zysk z działalności operacyjnej GTC na koniec marca br. wyniósł 13 mln euro zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej; zysk po opodatkowaniu wyniósł 3 mln euro, zysk na akcję wyniósł 0,01 eur.

Przychody z czynszu wzrosły o 11 proc. do 145,4 mln euro (130,6 mln euro w I kw. 2019 r.), wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 95 proc.

- Nasze działania zostały przetestowane w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy w Europie rozpoczęła się epidemia COVID-19. Zamknęliśmy wszystkie nasze centra handlowe na drugą połowę marca, kwiecień i część maja. Aby zapewnić ciągłość w działalności naszych centrów handlowych, wspieramy naszych najemców po ponownym otwarciu sklepów. Ta sytuacja będzie miała negatywny wpływ zarówno na naszą działalność, jak i na wartość nieruchomości, która, jak wcześniej ogłosiliśmy, w ostatnim czasie spadła o 2,7 proc. W wyniku spadku wartości nieruchomości na dzień 30 czerwca 2020 r. nie przestrzegaliśmy niektórych kowenantów finansowych zawartych w umowach kredytowych dotyczących aktywów handlowych. W przypadku kredytów dla Galerii Jurajskiej i Ada Mall udało nam się uzyskać zawieszenie tych kowenantów do czerwca 2021 r. Rozpoczęliśmy również negocjacje z kredytodawcą Galerii Północnej. Gdy jednak spojrzymy na statystyki centrów handlowych po ich ponownym otwarciu, wydają się one zachęcające – skomentował Yovav Carmi, Członek Zarządu GTC. - Zalecamy Walnemu Zgromadzeniu zatrzymanie zysków z 2019 r. w spółce w celu walki z konsekwencjami wybuchu epidemii COVID-19 oraz przygotowanie się do dalszego rozwoju lub działalności akwizycyjnej, która będzie zależna od warunków rynkowych – dodał.

Firma zastosowała wielostopniowe środki wsparcia najemców. W trakcie zamknięcia, większość najemców została zwolniona z płacenia czynszu i niemal wszyscy najemcy otrzymali krótkoterminowe zniżki (do sześciu miesięcy), możliwość płacenia czynszu w ratach, rezygnację z odsetek za zwłokę i opłat za usługi w zamian za przedłużenie okresu najmu na okres nie krótszy niż okres otrzymania koncesji.

Po ponownym otwarciu nastąpił stopniowy wzrost wskaźników odwiedzalności, który w Polsce utrzymywał się na poziomie ponad 80 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., przed ponownym otwarciem kin.

Jeśli chodzi o obroty w działalności handlowej, GTC zanotował stopniowy wzrost do 82 proc. poziomu obrotów za 2019 r. w Galerii Północnej i 81% w Galerii Jurajskiej (czerwiec 2020 r. vs. 2019 r.)