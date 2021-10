Pandemia przewartościowała strategię Gemini Park Bielsko-Biała

Ostatnie miesiące przyniosły duże zmiany w strategii CSR obiektu handlowego.

Galeria nie tylko z większą uwagą przygląda się potrzebom najbliższego sąsiedztwa, w tym mieszkańcom dużych osiedli, które położone są niedaleko obiektu, ale także angażuje się w projekty, które są szczególnie palące w dobie COVID-19.

- Pandemia nieco przewartościowała naszą strategię. Owszem, promocja kultury, sportu czy działalność proedukacyjna pozostają wciąż istotnymi elementami naszego CSR-u, ale jednocześnie nowym fundamentem staje się ścisła współpraca z niewielkimi organizacjami pozarządowymi, które pełnią rolę łącznika z lokalną społecznością. Staramy się wsłuchiwać w ich aktualne problemy i angażować w akcje zgodne z ich celami. W dobie pandemii jesteśmy jeszcze bliżej tych potrzeb, więcej rozmawiamy, szukamy obszarów, które szczególnie wymagają pomocy, zwłaszcza tu i teraz, kiedy tak wiele jest do odbudowy – mówi Marcin Ochmański, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Bielsko-Biała. – Od blisko pięciu miesięcy, czyli od końca trzeciego lockdownu, koncentrujemy się głównie na wsparciu mikro projektów o charakterze charytatywnym, włączamy się w lokalne kampanie informacyjne i edukacyjne, a także – co jest nowością w naszym CSR – w działania na rzecz zwiększonego dostępu np. do szczepień i spisu powszechnego. Skupiamy się także na grupach, które często w przeszłości w takich lokalnych działaniach były pomijane np. na seniorach, młodych sportowcach czy rodzinach zastępczych – wylicza.



Ale to nie jedyna zmiana, jaka zaszła w działaniach CSR Gemini Park Bielsko-Biała. Te stały się także „real-time’owe”, oparte na aktualnych potrzebach. – COVID-19 nauczył nas, że w naszej aktywności prospołecznej musimy być jeszcze bliżej społeczności, a do tego być znacznie bardziej elastyczny niż w przeszłości, mając pole do wsparcia inicjatyw, które rodzą się z dnia na dzień oraz wymagają natychmiastowego działania, kiedy ktoś do nas zapuka po pomoc. Trzymanie się sztywnego planu i naginanie go do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości dziś już nie zdaje egzaminu – tłumaczy Marcin Ochmański.



Tę otwartość widać na konkretnych przykładach. Tylko od maja obiekt wsparł aż 8 przedsięwzięć.