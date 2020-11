Pandemia uderza w luksusowe marki

Jak się zmienił rynek marek luksusowych od czasu gdy pani mama prowadziła na Śląsku pierwsze butiki Max Mary?

Agata Krysiak, prezes Ammalfi Fashion, dystrybutora luksusowych marek: Od początku lat 90., w których moja mama otwierała w Polsce pierwsze butiki Max Mary, rynek się naturalnie mocno rozwinął. Kiedyś w Polsce były głównie pojedyncze sklepy marek premium, z czasem małe multibrandy. Dziś każde większe miasto ma swoją galerię i główną ulicę handlową. Marki, jeśli decydują się na wejście do Polski, to częściej nie z jednym sklepem, a od razu z kilkoma, rozlokowanymi w różnych miastach. W latach 90. w Polsce poza Max Marą obecna była Escada i Deni Cler, a także lokalne marki, takie jak Hexeline. Z czasem pojawiły się pierwsze galerie handlowe, więc naturalnie marki zyskały przestrzeń, w której mogły się pojawić. Dziś obserwujemy znów powrót do sklepów z wejściem bezpośrednio z ulicy i właśnie takich lokalizacji najchętniej szukają marki luksusowe. Przykładem jest sklep Hermes zlokalizowany w HE Europejskim, z wejściem od Krakowskiego Przedmieścia.

Czy luksus sprzedaje się w Internecie? Czy to dobry kanał dystrybucji dla luksusowych brandów?

Luksus zdecydowanie sprzedaje się w internecie. Marki luksusowe wiedzą jednak, że kluczowe jest budowanie relacji z klientem. Podobnie jak w sprzedaży bezpośredniej, rolą personal shoppera online jest zadbanie o klienta – przekazywanie mu informacji o nowościach, wsparcie w wyborze produktu, podtrzymywanie kontaktu. Osobisty opiekun zna gust danego klienta i wie, czego szuka i jakie ma indywidualne preferencje. Na tej podstawie doradza i dba o stały kontakt – telefonicznie, mailowo czy przez Whatsapp. To popularne rozwiązanie, które podczas pandemii stało się jeszcze szerzej wykorzystywane.