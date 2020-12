Pandemia uderzyła w wyceny nieruchomości. GTC koryguje prognozy

"Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa, władze wszystkich krajów w których GTC prowadzi działalność wprowadziły różnorodne środki zaradcze. Zachowanie konsumentów i sprzedaż detaliczna uległy spowolnieniu pod wpływem powyższych wydarzeń i w najbliższym czasie mogą stanowić wyzwanie dla uczestników rynku, do czasu skutecznego opanowania rozprzestrzeniania się COVID-19" - poinformowała spółka.

Jak wyjaśnia, ze względu na niepewność w zakresie wyników osiąganych w przyszłości spowodowaną wystąpieniem COVID-19, oraz osłabienie otoczenia gospodarczego i operacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej, oczekiwany jest spadek wyceny nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r., w porównaniu do stanu na 30 września 2020 r. Na podstawie wstępnych wycen przygotowanych przez podmioty, którym powierzono wycenę portfela nieruchomości inwestycyjnych grupy GTC, oczekiwany jest spadek wartości naszych nieruchomości inwestycyjnych wynoszący ok. 74 mln euro za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., co stanowi spadek o 3,4 proc. w porównaniu do wyceny wynoszącej 2.161 mln euro na dzień 30 września 2020 r.

"Około 54 proc. spadku wartości nieruchomości jest przypisywane sektorowy handlowemu, przede wszystkim spadkowi wartości Galerii Północnej, Ada Mall i Galerii Jurajskiej, co zostało spowodowane wpływem pandemii COVID-19, co z kolei doprowadziło do ograniczeń w działalności centrów handlowych i wprowadzenia działań wspierających najemców. Pozostała część spadku wartości nieruchomości inwestycyjnych przypada na sektor biurowy, w którym obserwujemy łagodne osłabienie rentowności i warunków najmu" - podała firma w komunikacie.

Spółka utrzymuje silną pozycję gotówkową i w dalszym ciągu będzie monitorować swoją sytuację finansową oraz płynność finansową, i chronić ją, jednocześnie informując, że sytuacja ta pozostaje dobra według stanu na dzień niniejszego raportu, oraz że podejmuje kroki w celu łagodzenia wpływu negatywnej sytuacji rynkowej.