Pandemia zmieniła sezon zakupów świątecznych

Sezon zakupów świątecznych przebiega nieco inaczej niż w poprzednich latach. Pandemia i inflacja mocno wpływają na decyzje zakupowe Polaków. O tym, co wyróżnia tegoroczny sezon opowiadają dyrektorzy centrów handlowych.

Centra handlowe wchodzą właśnie w szczyt sezonu świątecznych zakupów. Problem w tym, że trudno ustalić, gdzie się on znajduje.

Co czwarty Polak dopiero szykuje się na buszowanie po sklepach w poszukiwaniu prezentów gwiazdkowych.

28 proc. załatwiło już sprawunki w pierwszej połowie grudnia. 27 proc. jeszcze wcześniej, bo już w listopadzie – wynika z badań „Zakupy świąteczne 2021” wykonanych przez Deloitte.

– Jeszcze kilka lat temu bez problemu moglibyśmy powiedzieć o gorącym przedświątecznym tygodniu tuż przed Wigilią, kiedy to najwięcej osób odwiedzało sklepy, a galerie przeżywały prawdziwe oblężenie. Dziś ten ruch przed świętami rozkłada się na końcówkę listopada i niemal cały grudzień, tak samo jak budżety świąteczne konsumentów. Mamy więc do czynienia nie z jednym szczytem zakupowym, a z kilkoma falami – mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

– To sprawia, że coraz więcej osób dzieli swój bożonarodzeniowy budżet. W listopadzie, często na akcjach promocyjnych „black” kupowaliśmy pierwsze prezenty, teraz wracamy po kolejne upominki i dekoracje świąteczne, a lada moment, w ostatnim tygodniu przed Wigilią, ruszymy po największe zakupy spożywcze oraz prezenty. Taki podział sezonu pokrywa się z ruchem, jaki obserwujemy w galeriach handlowych – dodaje.



Zakupy z listą i konkretne

Ale nie tylko dzielenie sobie wydatków wpływa na sezon. Konsumenci nie zapominają też o pandemii, zauważają przedstawiciele rynku. Aż 38% Polaków w tym roku zdecydowało się na wcześniejsze zakupy gwiazdkowe ze względu na COVID-19, chcąc tym samym uniknąć „świątecznej gorączki” – podaje Deloitte.



– Pandemia zmieniła sposób, w jaki korzystamy z oferty handlu stacjonarnego. To trend, który już obserwowaliśmy rok temu. Klienci nie tylko starają się unikać tłumów, wybierając się na zakupy np. o wcześniejszych porach, ale także robią zakupy szybciej. Te są także bardziej zdecydowane, zaplanowane i skrupulatnie wyliczone, i na pewno mniej impulsywne. Większość osób przychodzi kupować z góry ustaloną rzecz, którą często wcześniej oglądało w sklepie online. Konsument jest więc lepiej przygotowany, ale także bardziej zdecydowany. To już nie spacerujący alejami „window shopper”, który zagląda do każdego sklepu po kolei. Wizyty są ekspresowe i celowe. Rzadziej także w większym gronie – wyjaśnia Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.



Pogoń za promocjami