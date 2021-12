Pandora pod nowym adresem. Kultowe charmsy w Galerii Echo

Galeria Echo rozbudowuje segment biżuterii luksusowej.

Jeszcze przed nadchodzącymi świętami mieszkańcy Kielc i okolic zyskali nowy sklep z biżuterią.

– Klienci Galerii Echo mogą wybierać spośród kilku salonów z biżuterią, w których znajdą asortyment z różnych półek cenowych. Kultowa Pandora wzmacnia dobór tej grupy najemców w najgorętszym okresie dla branży – komentuje Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP.

Pandora to duńska marka biżuterii luksusowej w przystępnych cenach. Firma projektuje, produkuje i sprzedaje ręcznie wykańczaną biżuterię, wykonaną z wysokiej jakości materiałów. Znakiem rozpoznawczym marki są charmsy, które weszły do sprzedaży w 2000 roku – pozwalają na personalizację ozdób, kreowanie własnego stylu czy celebrację ważnych momentów. Pandora dąży do cyrkularnego modelu wykorzystania materiałów i odpadów, a także prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju. Firma zobowiązała się do osiągnięcia neutralnego bilansu emisji związków węgla w działalności własnej do 2025 roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Galeria Echo w Kielcach, centrum handlowe w regionie świętokrzyskim, stanowi jedną z kluczowych nieruchomości w portfelu EPP. Inwestycja o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 71 500 mkw. mieści ok. 250 sklepów popularnych polskich i światowych marek oraz punktów usługowych, nowoczesne kino, studio fitness i kręgielnię. Dogodne położenie w pobliżu centrum miasta, niedaleko licznych osiedli mieszkaniowych oraz kampusów uniwersyteckich, gwarantuje dostępność galerii zarówno dla klientów poruszających się pieszo, jak i transportem publicznym, rowerem czy własnym samochodem. Wizytówką obiektu jest również wielopoziomowy parking na blisko 2 000 miejsc. Zastosowano w nim system kierowania pojazdów do wolnych stanowisk oraz specjalną funkcję przypominania o miejscu zaparkowania pojazdu.