Panova zakończyła budowę parku handlowego w Zielonej Górze

Nowy kompleks handlowy składa się z trzech budynków. Jeden z nich zajmuje operator spożywczy, a dwa pozostałe należą do parku handlowego Estrada. Na prawie 3 tys. m2 powierzchni parku swoje sklepy otworzyły znane marki, które tworzą atrakcyjną ofertę zakupową dla mieszkańców Zielonej Góry.

W parku Estrada klienci znajdą dyskont niespożywczy Action, sklep Maxi Zoo oferujący kompleksową ofertę dla właścicieli zwierząt domowych, drogerię Rossmann, Pepco z bogatą ofertą odzieży, zabawek i artykułów dla domu oraz sklep znanego na rynku lokalnym producenta wędlin Zyguły. Trwają rozmowy handlowe dotyczące wynajmu ostatniego lokalu o powierzchni 187 mkw.

Na terenie kompleksu handlowego znajduje się parking na prawie 300 samochodów.

W ramach budowy kompleksu handlowego powstało rondo u zbiegu ul. Wrocławskiej i Sienkiewicza, które poprawi płynność ruchu w tej części miasta.

To już 10 park handlowy, który powstał w historii naszej firmy. Podobnie, jak wszystkie poprzednie parki, obiekt ten został przez nas zaprojektowany, wybudowany, skomercjalizowany i będzie zarządzany przez spółkę z Grupy PANOVA, która zarządza także pozostałymi nieruchomościami komercyjnymi w naszym portfolio. – mówi Katarzyna Zdunek prezes spółki P.A. NOVA Management – Obecnie w trakcie budowy jest park handlowy

w Częstochowie i przygotowujemy się do rozpoczęcia kolejnych projektów z tego segmentu. Łatwo dostępne, wygodne i szybkie zakupy to wartość bezcenna w dzisiejszych czasach,

a takie właśnie gwarantują klientom parki handlowe.