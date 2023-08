Do gdańskiej Galerii Zaspa należącej do Grupy Capital Park dołączy nowy najemca – Papiernik by Empik – sieć salonów papierniczych należąca do Empiku.

Papiernik by Empik zajął w centrum handlowym blisko 124 mkw. powierzchni.

Dodatkowo, klienci salonu mają możliwość odbioru paczek z Empik.com i Empik foto.

Sklep można odwiedzać ze zwierzętami. Papiernik by Empik to polska marka salonów papierniczych stworzona dla kreatywnych twórców w każdym wieku. W 10 miastach w Polsce znajduje się w sumie 27 sklepów. Papiernik by Empik w gdańskiej Galerii Zaspa jest już trzecią lokalizacją w tym mieście. Papiernik by Empik. Fot. Mat. pras. W salonie Papiernik by Empik klienci mają do dyspozycji szeroki wybór wysokiej jakości artykułów papierniczych, szkolnych i biurowych, takich jak zeszyty, piórniki, długopisy czy plecaki. Znajduje się tu także bogaty asortyment produktów potrzebnych do malowania i tworzenia, m.in. farby, pędzle, kredki, pastele, masy plastyczne, a nawet slime. W sklepie nie brakuje także wszelkiego rodzaju zabawek – od pluszaków i przytulanek po gry planszowe i łamigłówki oraz książek, dlatego znajdziemy tu zarówno bestsellery sprzed lat, jak i najświeższe książkowe premiery. Czytaj więcej Papiernik by Empik po raz pierwszy w centrum handlowym Sklep można także odwiedzać z czworonożnym przyjacielem. Wszystkie salony Papiernik by Empik są przyjazne dla zwierząt. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

