Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku zaplanowane jest otwarcie parku handlowego w Łubnej pod Warszawą. Obok funkcji handlowej na terenie inwestycji powstają także: strefa gastronomiczna i relaksu.

W obiekcie swoje sklepy otworzą między innymi Carrefour (1380 mkw.), Sinsay (903 mkw.), TEDi (805 mkw.), KiK (656 mkw.), Pepco (576 mkw.) czy też Rossmann (501 mkw.).

Nowy park handlowy dostarczy na rynek w sumie około 10 000 mkw. powierzchni wynajmowalnych.

Nowy obiekt zapewni klientom nie tylko doskonałą, dopasowaną do ich potrzeb ofertę handlową i usługową, ale także możliwości spędzania wolnego czasu.

Podniesie to atrakcyjność okolicy dla lokalnych mieszkańców.

Przy parku handlowym powstaje także parking na 340 samochodów.

- Park handlowy w Łubnej to bardzo dobry przykład modelowej inwestycji, która na lokalne rynki dostarczyć ma bogatą, zróżnicowaną ofertę handlową, usługową i rekreacyjną. Projekt w Łubnej zaspokoi większość codziennych potrzeb okolicznych mieszkańców, a jednocześnie dostarczy dodatkowych funkcji w postaci stref food trucków oraz rekreacyjnej. Obok parku powstanie między innymi plac zabaw dla dzieci, jak również boisko do piłki plażowej. Na terenie naszego obiektu interesujące możliwości spędzenia wolnego czasu znajdą wszyscy: od najmłodszych do najstarszych - mówi Łukasz Komierowski, Prezes REDKOM Development, dewelopera projektu. - Nasz obiekt więc nie tylko dostarczy nowoczesnych powierzchni komercyjnych i da możliwość zakupów bez konieczności dojeżdżania do Piaseczna czy Wilanowa, ale też może stanowić ważny punk spotkań dla rodzin i przyjaciół - podkreśla Łukasz Komierowski.

- Park w Łubnej pod Warszawą to wysokiej jakości powierzchnie handlowe powstające w ramach innowacyjnego na polskim rynku projektu wprowadzenia przestrzeni społecznościowych na tereny należące do parku, które mają za zadanie zintegrować lokalne społeczności.

Ta formuła świetnie sprawdza się na wielu regionalnych rynkach. Jesteśmy przekonani więc, że stanowić również będzie wartość dodaną dla mieszkańców Łubnej i okolic, tym bardziej że w bezpośrednim sąsiedztwie brak jest wysokiej jakości, nowoczesnych powierzchni handlowych i rekreacyjnych, które gwarantowałyby nie tylko udane zakupy, ale także atrakcyjne spędzenie czasu z rodziną lub przyjaciółmi.

Otwarcie parku pokryje się z rozpoczęciem kalendarzowej wiosny, co tym bardziej zachęcać będzie do wspólnego spędzania wolnego czasu poza domem - podsumowuje Anna Wojciechowska, Senior Leasing Manager w Scallier, firmie odpowiedzialnej za komercjalizację powierzchni w parku handlowym Glinianka.

Projekt parku handlowego Glinianka powstał w pracowni MODO Architektura.

