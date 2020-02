Park Handlowy Koło zmieni oblicze handlu w mieście

Inwestycji realizowanej przez firmę KAAR Ryszard Kubiak towarzyszy przebudowa ulic miasta, która poprawi jakość infrastruktury i ułatwi klientom dostęp do nowoczesnej oferty handlowej. Za komercjalizację powierzchni odpowiada firma Nuvalu Polska.

- Park Handlowy Koło całkowicie zmieni oblicze handlu w mieście. Nowoczesny obiekt nawiązuje do historycznej architektury Koła i będzie doskonale komponował się z otoczeniem. W skład kompleksu wejdą 3 budynki o łącznej powierzchni 9 tys. mkw. Klienci będą mieli do dyspozycji 300 miejsc parkingowych. – Są inwestycje, które zmieniają oblicze miast. Tak z pewnością będzie w tym przypadku. Mieszkańcy Koła będą mogli skorzystać z nowoczesnej oferty skoncentrowanej w jednym miejscu. Projekt zaktywizuje historyczną część miasta i będzie ważnym impulsem dla jej rozwoju. To nowa jakość – mówi Piotr Wasilewski, Dyrektor Retail & Investment w Nuvalu Polska.

Deweloper uzyskał już pozwolenie na budowę oraz zgodę na wybudowanie układu drogowego łączącego ul. Żelazną z ul. Nowowarszawską. Dzięki tej inwestycji klienci będą mieli bardzo dobry dostęp do parku handlowego. Dodatkowo, we współpracy z miastem zostaną przebudowane ulice Żelazna i Ogrodowa.

Kluczowym atutem nowej inwestycji będzie kompleksowa oferta, jakiej w Kole jeszcze nie było. W nowoczesnym parku handlowym pojawią się sklepy z elektroniką, modą, obuwiem, artykułami dziecięcymi i sportowymi. Ważnym sieciowym najemcą będzie Sinsay, jedna z kluczowych firm w segmencie fashion. Sklep tej marki zajmie powierzchnię 1,2 tys. kw.

Park Handlowy Koło został zaprojektowany przez Architektoniczne Biuro Projektowe Weirauch z Kalisza. W jednopoziomowych budynkach przewidziano miejsce na 15 sklepów. Otwarcie obiektu zaplanowano na I połowę 2021 r.