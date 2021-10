Park handlowy MMG Centers Szczecin w komplecie. Wśród najemców Aldi i Flügger

Master Management Group rozszerza portfolio najemców w parku handlowym MMG Centers Szczecin. Największą powierzchnię zajmie już wkrótce dyskont sieci ALDI, który będzie pierwszym sklepem tej marki w mieście. Segment wyposażenia i renowacji wnętrz uzupełniła skandynawska marka Flügger z wysokiej jakości farbami i artykułami do renowacji. Powierzchnię zwiększył sklep Nexterio z ofertą płytek ceramicznych polskich producentów.

Umowy najmu objęły powierzchnię blisko 2,7 tys. mkw. i dotyczą zarówno nowych marek, jak i zwiększenia powierzchni sklepów, obecnych już wcześniej w obiekcie.

ALDI zajmie powierzchnię ponad 1,6 tys, mkw. i będzie pierwszym sklepem tej popularnej marki w Szczecinie.

- Duże zainteresowanie najemców obecnością w parku handlowym MMG Szczecin potwierdza ogromny potencjał tej popularnej destynacji zakupowej na handlowej mapie Szczecina. Kompleksowa oferta marek lokalnych i międzynarodowych wielu branż i bardzo dobra lokalizacja to magnes, który przyciąga do naszego centrum mieszkańców Szczecina i okolic. Dzięki skutecznie przeprowadzonym negocjacjom

w czasie post-Covid-19, udało nam się osiągnąć unikalną jakość tenant mixu i 100% poziom najmu w obiekcie – podkreśla Anna Polak, Head of Leasing Master Management Group.

Pierwszy w Szczecinie sklep Aldi otwarty zostanie pod koniec października.

- Podjęliśmy bardzo dobrą decyzję, by nasz pierwszy sklep w mieście otworzyć właśnie w parku handlowym MMG Szczecin. Zachęciła nas bardzo dobra lokalizacja, atrakcyjna struktura najemców towarzyszących i zróżnicowani klienci tego miejsca. Warto podkreślić, że znajomości marki ALDI w regionie jest bardzo wysoka. Już niedługo klienci będą mogli się przekonać, że ALDI szybko staje się sklepem ulubionych produktów, świeżych i na każdą kieszeń. Nasze hasło brzmi: Raz ALDI, zawsze ALDI, bo po ulubione produkty chętnie się wraca – mówi Krzysztof Kurowski, Kierownik ds. Nieruchomości i Ekspansji ALDI.

- Market spożywczy tak popularnej marki jak ALDI z pewnością istotnie zwiększy odwiedzalność tego wyjątkowego miejsca zakupów, jak i wartość samego obiektu – podkreśla Wioleta Sobieraj, Leasing Manager Master Management Group. - Nasza współpraca już podczas negocjacji umowy układała się bardzo dobrze, bo obie strony dostrzegały istotne korzyści zarówno dla klientów parku handlowego jak i biznesu obu firm – dodaje.

Kolejnym nowym najemcą parku handlowego MMG Szczecin jest skandynawska marka Flügger, która zajęła powierzchnię 227 mkw.

– W przypadku tej lokalizacji celem jest zwiększenie liczby klientów detalicznych przy zachowaniu atrakcyjności dostępu dla klientów profesjonalnych. Lokalizacja zaproponowana przez Master Management Group bardzo dobrze spełnia te warunki. Sklep Flügger farby w parku handlowym MMG Szczecin oferuje bardzo szeroką gamę produktów wykończenia wnętrz oraz profesjonalną obsługę i wsparcie klienta – mówi Marcin Borowiec, Regional Manager Flügger Poland.

Powierzchnię najmu z dotychczasowych 550 mkw. do 830 mkw. zwiększył outlet Nexterio, a także sieć meblarska Abra. Do grona najemców dołączył także sklep Pan Materac.

MMG Szczecin zajmuje łączną powierzchnię 14,2 tys. mkw. Parkiem handlowym zarządza Master Management Group.