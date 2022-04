Park handlowy w Knurowie będzie większy

28 kwietnia to data oficjalnego otwarcia rozbudowanego parku handlowego w Knurowie. Park powiększył się o około 3 500 mkw. powierzchni najmu i oferuje obecnie ponad 9 500 mkw. nowoczesnych powierzchni handlowych.

W rozbudowanym obiekcie funkcjonują sklepy i punkty takich marek jak: Vive, Action, Media Expert, Neonet, Rossmann, Pepco, McDonald’s, DaGrasso, Dealz, TEDi, Sinsay i Kaufland.

Park handlowy po rozbudowie dostarczył na rynek pełniejszą ofertę handlową, która nie tylko pozwoli na zrobienie zakupów w sklepach sieci handlowych, ale umożliwi także spędzenie czasu w nowych wnętrzach, między innymi pizzerii DaGrasso.

Park handlowy w Knurowie został przygotowany, aby zaspokoić potrzeby okolicznych mieszkańców i dostarczyć im kompleksową ofertę handlową i usługową.

- Celem DL Invest Group jest przygotowanie lokalizacji, które na długi czas wpiszą się w handlową mapę regionu i stanowić będą miejsca dokonywania zakupów, a także spędzania wolnego czasu – mówi Maciej Mendrok, Associate Director w Dziale Komercjalizacji DL Invest Group.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W czasie pandemii klienci docenili parki handlowe

- Znaczenie parków handlowych rosło już przed pandemią, jednak ograniczenia, którym poddane zostały wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w ostatnich latach sprawiły, że zainteresowanie klientów mniejszymi formatami, które otwarte były przez cały okres trwania pandemii, znacząco wzrosło. Klienci zauważyli, że robienie zakupów w parkach handlowych zlokalizowanych blisko ich miejsc zamieszkania pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze - wyjaśnia.

- Ponadto w ofercie parków znajdują się zarówno sklepy dużych, sieciowych marek, jak również punkty prowadzone przez lokalnych przedsiębiorców, jak na przykład pizzeria DaGrasso w naszym obiekcie w Knurowie. To połączenie, które nasi klienci często doceniają – podkreśla Maciej Mendrok.

Nie tylko na zakupy stacjonarne

Park handlowy w Knurowie wzbogacony został między innymi o ofertę sklepu Kaufland. Sprawia to, że ta lokalizacja handlowa staje się jeszcze bardziej użyteczna dla klientów z całego regionu. Na terenie obiektu klienci mogą dokonać zakupu wszystkich niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby, jak również skorzystać z oferty popularnych marek modowych, czy multibrandowej oferty sklepów z artykułami elektronicznymi.

- Należy także zauważyć uzupełniającą rolę, jaką parki handlowe pełnią w łańcuchu dostaw dla firm działających nie tylko poprzez sieć placówek naziemnych, ale również prowadzą działania e-commerce. Stanowią one często tak zwane pick up pointy dla klientów, którzy towary zamówili przez Internet. Dotyczy to między innymi sprzętu elektronicznego – zauważa Maciej Mendrok.

DL Invest Group zapowiada kolejne obiekty tego typu

- Bez wątpienia przewagą naszych obiektów handlowych jest fakt, że budujemy i otwieramy je z myślą o ich długoterminowym posiadaniu i zarządzaniu nimi w ramach naszego portfela. Stąd zależy nam na tworzeniu stabilnej, uzupełniającej się oferty, która będzie atrakcyjna dla klientów. Duża odwiedzalność z kolei zadowoli naszych najemców i pozwoli im na realizację ich biznesowych celów – podsumowuje Mendrok.

W skład handlowego portfolio DL Invest Group wchodzi obecnie 11 funkcjonujących parków handlowych o łącznej powierzchni wynajmowalnej ponad 42 000 mkw. Trwają przygotowania do realizacji kolejnych projektów w tym sektorze.