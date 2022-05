Park handlowy w Pleszewie zmienia właściciela

Pomimo trudnej sytuacji na rynku centrów handlowych, Grupa LCP kupuje kolejne nieruchomości. Tym razem do jej portfela trafił park handlowy w Pleszewie.

Nowym właścicielem parku handlowego w Pleszewie jest Grupa LCP.

Obiekt oferuje ponad 3,5 tys. mkw. powierzchni GLA.

Do głównych najemców parku handlowego w Pleszewie należą; Rossman,Pepco,KiK, Tedi, RTV EURO AGD oraz Kaes.

Kupiony przez LCP park handlowy w Pleszewie doskonale obrazuje rynkowe zapotrzebowanie w Polsce na nowoczesne powierzchnie handlowe w mniejszych oraz średnich miastach - mówi Justyna Małysko, Senior Leasing Manager, LCP.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Ograniczenie podaży takich projektów w powyższych lokalizacjach pokazuje, iż uznane marki sieciowe, mające własne wymagania co do jakości przestrzeni, nadal chętnie otwierają sklepy w takich obiektach, często funkcjonując dodatkowo razem z lokalnymi przedsiębiorcami. Pozwala to im optymalnie dostosować ofertę i idealnie trafić w zapotrzebowanie lokalnych mieszkańców - dodaje Justyna Małysko.

Park handlowy w Pleszewie zlokalizowany jest przy ul. Armii Poznań 24 przy trasie biegnącej z Koszalina do Poznania. Na powierzchni ponad 10 tys. powstał obiekt, który oferuje ponad 3,5 tys. powierzchni GLA.

Do głównych najemców należą; Rossman,Pepco,KiK, Tedi, RTV EURO AGD oraz Kaes. Projekt zlokalizowany jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej oraz w bliskim sąsiedztwie sklepu spożywczego Kaufland.

Grupa LCP planuje do końca roku zakup kolejnych inwestycji dzięki, którym wartość portfela osiągnie 500 mln euro.

Obecnie firma buduje projekty w Gdańsku oraz w okolicach Lublina.