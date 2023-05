Trwa budowa parku handlowego w Rogoźnie. Najemcami nowego parku o powierzchni 1800 mkw., który jest w 100 proc. skomercjalizowany, są Rossmann, Dealz oraz Sinsay.

Nieruchomość wspólnie ze znajdującym się tuż obok sklepem sieci Biedronka stworzy dla mieszkańców atrakcyjną lokalizację handlową.

Rogoźno położone jest około 40 kilometrów na północ od Poznania, a zamieszkuje je ponad 11 000 osób.

- Projekt w Rogoźnie dopasowany jest skalą i ofertą do potrzeb lokalnych społeczności. Dzięki nowemu obiektowi oraz mieszczącemu się w bezpośrednim sąsiedztwie sklepowi sieci Biedronka mieszkańcy w jednym miejscu dokonają niezbędnych zakupów bez konieczności poszukiwania odpowiedniej oferty w innych lokalizacjach - mówi Juliusz Wawrzyniak, Prezes spółki Genesis Property realizującej projekt. - Jednocześnie pracujemy nad przygotowaniem parków handlowych w Pińczowie, Łęcznej, Żaganiu, Brzezinach, Ropczycach, Poznaniu, Łodzi i Morągu. Razem z parkiem w Rogoźnie to blisko 46 000 mkw. nowoczesnych powierzchni handlowych - podkreśla Juliusz Wawrzyniak.

- Sektor mniejszych nieruchomości handlowych notuje największą dynamikę wzrostu od czasu pojawienia się na polskim rynku nowoczesnych powierzchni handlowych. To rezultat wielu czynników z ostatnich lat, które znacząco wpłynęły na kształt oferty w Polsce. Możemy wśród nich wymienić zmianę preferencji konsumentów na co wpływ miała pandemia, rozwój e-commerce, dla którego małe nieruchomości handlowe stanowią nierzadko element łańcucha dostaw zamówionych w sieci towarów, czy też dążenia klientów do zoptymalizowania czasu niezbędnego na dokonywanie zakupów i chęć korzystania z bogatej oferty umiejscowionej możliwie najbliżej ich miejsc zamieszkania. Genesis Property wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz dostosowującej się do nich oferty sieci handlowych dostarczając na lokalne rynki dopasowane do ich potrzeb nieruchomości – podsumowuje Juliusz Wawrzyniak.

