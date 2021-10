Park handlowy w Ustroniu wynajęty w 90 proc. To będzie największy tego typu obiekt w regionie

Autor: PropertyNews.pl/slaskibiznes.pl/

Dodano: 14 paź 2021 09:44

Przygotowania do inwestycji handlowej w Ustroniu niedawno się rozpoczęły, za to komercjalizacja największego parku w regionie zbliża się do 100 proc.