Do grona najemców krakowskiego Parku Handlowego Zakopianka dołączyła VENEZIA z obuwiem i galanterią skórzaną.

Podpisana została również umowa z siecią restauracji Burger King.

Dzięki temu Park Handlowy Zakopianka, zarządzany przez EPP, osiągnął 100 proc. poziom najmu.

– Dogodna lokalizacja naszego kompleksu handlowego i stabilna, dobrze dopasowana oferta uwzględniająca najpopularniejsze marki w swoich kategoriach to skuteczna kombinacja, która od lat przyciąga klientów z Krakowa i okolic. W ramach najnowszych działań leasingowych podpisaliśmy umowy na ostatnie wolne metraże. To duży sukces, podkreślający atrakcyjność tej lokalizacji w oczach najemców – komentuje Tomasz Nowakowski, Asset Manager w EPP.

VENEZIA to marka, której produkty słyną z ponadczasowego stylu. W ofercie klienci znajdą szeroką gamę obuwia oraz toreb skórzanych, odzieży wierzchniej, galanterii skórzanej, specyfików do jej pielęgnacji czy konserwacji, a także akcesoriów, dopełniających stylizacje. Salon wyróżnia koncepcja otwartego visual merchandisingu („open-sell” environment), która zakłada eksponowanie całego asortymentu w sposób widoczny, bez chowania go w pudełkach.

Salon Venezia w Parku Handlowym Zakopianka. Fot. Mat. pras.

Salon marki VENEZIA powitał już pierwszych klientów, z kolei otwarcie sieci restauracji Burger King zaplanowano na IV kwartał 2023 r.

Park Handlowy Zakopianka to jedna z największych lokalizacji usługowo-handlowych w Małopolsce. Obiekt wyróżnia dogodne położenie przy jednej z głównych dróg krajowych oraz obwodnicy Krakowa. Kompleks handlowy tworzy główny budynek centrum handlowego, kino Cinema City, zrewitalizowany historyczny budynek z początku XX wieku, w którym znajduje się m.in. Intersport i JYSK oraz sklepy wielkopowierzchniowe: Decathlon, Castorama i Carrefour. Do grona najemców należą m.in. My Fitness Place, Komfort, Reserved, RTV EURO AGD. Na terenie obiektu znajduje się około 70 lokali handlowych i usługowych, a do dyspozycji klientów pozostaje 2200 miejsc parkingowych.

