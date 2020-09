Parki handlowe Funshop Park z certyfikatem

Polska firma Scallier, która rozwija sieć parków handlowych w Rumunii pod marką Funshop Park, zdecydowała o wyborze BREEAM, jako systemu certyfikacji dla nowo powstających obiektów. Za proces certyfikacji oraz usługi z zakresu project management i cost management odpowiedzialna jest firma Gleeds. Scallier do 2022 roku planuje oddać do użytku 6 obiektów pod marką Funshop Park, które łącznie zaoferują 40 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej (GLA). W przygotowaniu są kolejne projekty.

- Funshop Park wprowadzi nową jakość w handlu na rynki rumuńskich średnich i mniejszych miast. Mieszkańcy tych ośrodków często nie mają dostępu do nowoczesnych powierzchni handlowych lub dostęp ten jest mocno ograniczony. Parki Funshop Park wypełnią tę lukę dostarczając mieszkańcom sprofilowane pod ich potrzeby obiekty z atrakcyjną ofertą handlową i gastronomiczną – mówi Wojciech Jurga, Partner w Scallier, który jest odpowiedzialny za rozwój firmy na rumuńskim rynku. - Prowadzimy zaawansowane rozmowy z najemcami. Są wśród nich polskie sieci handlowe chcące rozwijać się na atrakcyjnym rumuńskim rynku, który cechuje dynamicznie rosnąca siła nabywcza konsumentów. Rynek rumuński jest jednocześnie rynkiem bardzo spolaryzowanym: większość z nowoczesnych powierzchni handlowych funkcjonujących w tym kraju zlokalizowanych jest w Bukareszcie (przyp. red. ponad 31% z 3,96 miliona mkw. Jednym z naszych podstawowych założeń było przygotowanie nieruchomości w możliwie największym stopniu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju dostarczających wymiernych korzyści najemcom i lokalnym społecznościom – podkreśla.

- Dotychczas na terenie Rumunii jedynie 8 budynków z sektora handlowo-usługowego uzyskało certyfikat BREEAM. Firma Scallier więc w znaczącym stopniu przyczyni się do poszerzenia tej puli i rozwoju tego korzystnego trendu. W ogólnym rozrachunku w Rumunii jest ponad 250 zielonych budynków, przy czym blisko połowa z nich została certyfikowana w ostatnich 3 latach, a najwięcej w 2019 roku (Green Build 2020). Obecnie około 75% certyfikowanych budynków mieści się w Bukareszcie. Statystyki te pokazują olbrzymi potencjał dla rozwoju zielonego budownictwa w pozostałych regionach Rumunii – poza stolicą. Za wyborem certyfikacji BREEAM przemawia możliwość wykorzystania nie tylko europejskich, ale i lokalnych standardów oraz różnorodność rozwiązań przyczyniających się do zagospodarowania terenu z poszanowaniem środowiska. Wykorzystując kryteria BREEAM w tym właściwe rozwiązania projektowe, zyskujemy udogodnienia dla użytkowników z wszystkich grup wiekowych, m.in. wyposażając tereny zewnętrzne w place zabaw – mówi Justyna Chmielewska, Head of Sustainability w Gleeds Polska.

W zielonym budownictwie aspekty środowiskowe nierozłącznie generują walory ekonomiczne, przekładając rozwiązania projektowe na wymierne korzyści finansowe w kosztach eksploatacyjnych, powodując tym samym wzrost wartości nieruchomości oraz zwiększone wskaźniki obłożenia powierzchni najmu.

