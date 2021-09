Parki handlowe nie są biznesowym samograjem

Retail parki przestały służyć wyłącznie do sprzedaży towarów.

Coraz większe grono najemców rozważa dzisiaj lokowanie swoich sklepów w parkach handlowych. Prowadzone są rozmowy z firmami, które dotychczas nie były tam obecne, jak na przykład cała grupa LPP, czy marka Smyk.

Czy tempo rozwoju sektora uda się utrzymać mimo rosnących kosztów budowy? Deweloperzy mogą w ramach rezerw chwilowo obronić się przed podwyżkami materiałów budowlanych.

Parki handlowe jako obiekty położone najbliżej miejsca zamieszkania ludzi, zaczęły z dużym sukcesem pełnić dodatkowe role. – Przestały służyć wyłącznie do sprzedaży towarów. Są także coraz częściej miejscem ich magazynowania, showroomem i przyczółkiem odbioru i zwrotów artykułów zamówionych przez internet – tłumaczy Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate.

Trei Real Estate Poland: W czasie negocjacji z najemcami nikt nie przypuszczał, że parki wrócą tak szybko do równowagi



– Trei nie sprzedaje swoich obiektów. Trzymamy je w swoim portfelu, dlatego nas bardzo interesuje to, co się będzie działo za pięć czy dziesięć lat, gdy będziemy chcieli przedłużać umowy najmu. Mniejsi inwestorzy są nastawieni na szybkie wyjście z inwestycji, więc ten problem nie jest dla nich aż tak istotny. To błąd, bo każdy kupujący z pewnością zwróci na to uwagę – zauważa Jacek Wesołowski.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl