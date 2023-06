Całkowita budowana powierzchnia handlowa w Polsce wynosiła na koniec I kwartału 387 tys. mkw., z czego 69 proc. stanowiły parki handlowe - wynika z raportu firmy JLL. Prawie 94 tys. mkw. powstawało natomiast w ramach centrów handlowych.

Mimo nieprzewidzianych wyzwań z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, polski rynek handlowy notuje kolejne wzrosty. Jak podaje JLL, wymagające warunki rynkowe utrzymały się w pierwszych miesiącach 2023 r., jednak w perspektywie krótko i średnioterminowej przewidywana jest poprawa wybranych wskaźników.

W pierwszym kwartale 2023 r., podobnie jak w poprzednich trzech latach, najpopularniejszym segmentem były parki handlowe.

W pierwszych trzech miesiącach br. nowa podaż w ramach tego formatu osiągnęła blisko 67 tys. mkw. i stanowiła 65 proc. całkowitego wyniku sektora handlowego w tym okresie.

Na początku tego roku nowe parki handlowe powstawały zarówno w średnich miastach, małych miejscowościach, jak i największych aglomeracjach w całej Polsce. W centrum zainteresowania deweloperów znalazły się miasta poniżej 50 tys. mieszkańców, gdzie w I kw. w ramach pięciu projektów dostarczono prawie 40 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej. W sumie, w ramach wszystkich segmentów na krajowym rynku w pierwszych trzech miesiącach tego roku przybyło ponad 103 tys. mkw. - podaje JLL.

Nowe otwarcia i zmiany w sektorze

JLL przypomina, że w I kw. 2023 r. podaż centrów handlowych zasiliły dwa nowe otwarcia w Warszawie - uruchomiony ponownie po przebudowie Fort Wola o powierzchni 22 tys. mkw. GLA i rozbudowa galerii Atrium Promenada obejmująca 12 600 mkw. GLA (łącznie obiekt oferuje 63 tys. mkw. GLA).

- Z drugiej strony obserwujemy również projekty wycofywane z rynku, co obrazuje zachodzące zmiany w sektorze. Jednym z ostatnich przykładów są Arkady Wrocławskie, których zamknięcie planowane jest do końca 2024 r. W tym przypadku, najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada konwersję w budynek mieszkalny lub biurowy - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Dagmara Filipiak, Retail Agency Lead JLL.

Nowa podaż powierzchni handlowej w Polsce. źródło: JLL

Jak podano, pierwszy kwartał br. był stosunkowo skromny. jeśli chodzi o otwarcia nowych centrów convenience i wolnostojących obiektów handlowych, których łączne zasoby powiększyły się o zaledwie 2 tys. mkw.. Jest to jednak chwilowe zwolnienie, gdyż w ramach tych segmentów w budowie pozostawało około 25 tys. mkw. GLA.

Sektor detaliczny napędzają klienci kupujący tradycyjnie

Polski rynek detaliczny wciąż napędzany jest przez klientów kupujących tradycyjnie, choć rozwój e-commerce ma równie znaczący wpływ na cały sektor. JLL obserwuje coraz więcej punktów wspólnych dla obu form sprzedaży, jak m.in. oferta click-and-collect czy nowe otwarcia regularnych lokali handlowych przez sprzedawców obecnych do tej pory tylko w internecie.

Na fizyczną ekspansję stawiają przede wszystkim dynamicznie rozwijające się dyskonty. Jednym z przykładów jest Dealz, który niedawno zapowiedział plany podwojenia liczby sklepów w Polsce, osiągając 340 lokali na koniec 2023 r. Innym przykładem jest sieć Woolworth, która otworzyła pierwszy sklep w maju 2023 r. - wyjaśnił Maciej Kotowski, Director Research & Consulting, JLL.

Netto i Dino stawiają na liczbę sklepów. Biedronka rozwija małe formaty

JLL wskazuje, że równie dynamiczną ekspansję planują także sieci spożywcze jak Netto czy Dino, które stale powiększają swoją obecność na polskiej mapie handlowej. Ponadto, wybrane sieci rozważają wprowadzenie oferty e-commerce, czego przykładem jest Aldi. Z drugiej strony, czołowi gracze jak Biedronka, kontynuują rozwój małych formatów dedykowanych wygodnym codziennym zakupom, co obrazuje potencjał jaki firmy widzą w projektach typu convenience. Jeden z czołowych reprezentantów tego segmentu, Żabka, również kontynuuje dynamiczny rozwój, wprowadzając nowe formaty jak np. automatyczne sklepy samoobsługowe (Nano) czy koncept drive-thru (Żabka Drive).

- Całkowity wolumen inwestycyjny nieruchomości handlowych osiągnął w I kwartale br. ok.134 mln. euro, co odpowiadało 20 proc. wyniku z analogicznego okresu w poprzednim roku. Należy jednak zauważyć, że rezultaty obserwowane rok temu były napędzone w dużej mierze przez transakcje joint venture zrealizowane przez EPP. Dotyczyły one 20 centrów handlowych, 2 parków i 3 projektów biurowych o łącznej wartości ok. 600 mln. euro. W I kwartale 2023 r. na rynku handlowym odnotowano 8 transakcji, które dotyczyły 11 obiektów - dodał Maciej Kotowski.

Pozostała część wolumenu inwestycyjnego z I kw. 2023 r. dotyczyła parków handlowych oraz segmentu convenience. Castelake i Invel Real Estate sprzedali JWG Invest portfolio czterech projektów convenience o łącznej powierzchni 15tys. mkw. GLA (Stara Cegielnia w Szczecinie, Galeria Kosmos w Koszalinie, OK Centrum w Strzegomiu i OK Centrum w Wałbrzychu). Łączna cena zakupu to ok. 10 mln. euro

