Czy na fali popularności retail parków toczy się bitwa o grunty pod nowe obiekty? - Nie. Ona się skończyła 10 lat temu. Dziś działki tylko czekają na kogoś, kto zechce nad nimi popracować - mówi Grzegorz Pękalski, członek zarządu Karuzela Holding.

W 2023 r. Karuzela Holding otworzy jedno centrum handlowe - Karuzela Biała Podlaska.

Wkrótce Karuzela Holding rozpocznie budowę Karuzeli w Świebodzinie i w Jastrzębiu Zdroju. Na przyszły rok zaplanowano budowę w Opocznie.

Karuzela Holding planuje rozbudowę istniejących obiektów: we Wrześni, Wodzisławiu Śląskim i w Puławach.

W przygotowaniu mamy łącznie ok. 60 tys. mkw. Nasz istniejący portfel liczy 90 tys. mkw. Obejmuje osiem obiektów, niemal całkowicie skomercjalizowanych - wolne są zaledwie dwa lokale - wylicza Grzegorz Pękalski, członek zarządu Karuzela Holding.

Czy koniunktura na rynku sprzyja realizacji kolejnych parków handlowych?

Grzegorz Pękalski, członek zarządu Karuzela Holding: Nie narzekamy, mimo że na przykład banki w mniejszym stopniu godzą się je finansować. O ile kiedyś udawało się lewarować projekty w 80 proc., to teraz jest dobrze, gdy dochodzimy do 65-70 proc. Nie dostrzegam jednak większego spowolnienia. W zeszłym roku otworzyliśmy trzy duże centra handlowe. W tym roku będzie co prawda tylko jedno – Karuzela Biała Podlaska, ale za to zaczniemy budowy kolejnych obiektów. W przygotowaniu mamy łącznie ok. 60 tys. mkw. Nasz istniejący portfel liczy 90 tys. mkw. Obejmuje osiem obiektów, niemal całkowicie skomercjalizowanych - wolne są zaledwie dwa lokale.

Karuzela Biała Podlaska to w miarę duży obiekt – liczy 18 tys. mkw. Ma być otwarta w trzecim kwartale 2023 r.

Tak. Planujemy otwarcie we wrześniu, ale może się okazać, że to będzie początek października. Obiekt jest rzeczywiście duży, ale też miasto nie jest małe, bo liczy prawie 70 tys. mieszkańców. Poza tym nie ma w Białej Podlaskiej podobnej infrastruktury handlowej.

W mniejszych miastach, w których przeważnie powstają parki handlowe, ludzie nie oczekują lifestyle’u. Konsumenci mają mniejszą siłę nabywczą. Spędzają w parku średnio pół godziny. Dla porównania w galeriach – średnio 45 – 60 minut - opisuje Grzegorz Pękalski, członek zarządu Karuzela Holding.

Proszę opowiedzieć o tych nowych budowach.

Wkrótce rozpoczynamy budowę Karuzeli w Świebodzinie i w Jastrzębiu Zdroju. Na przyszły rok zaplanowaliśmy budowę w Opocznie.

Jednocześnie planujecie rozbudowy istniejących obiektów: we Wrześni, Wodzisławiu Śląskim i w Puławach. Czy te cztery inwestycje mają szansę otworzyć się jeszcze w 2023 r.?

Nie, przesunęliśmy je na 2024 r. Jeszcze pracujemy nad nimi. Być może rozpoczniemy ich realizację w tym roku, ale na pewno ich otwarcie nie odbędzie się w 2023 r.

Z czego to wynika?

Głównie z powodu przeciągających się procedur. Niestety opóźnienia w tej branży są dosyć powszechne, biorąc pod uwagę że w tym samym czasie trzeba uzyskać pozwolenie na budowę, komercjalizację, finansowanie bankowe i wybrać generalnego wykonawcę. Jeśli któryś z tych elementów się opóźnia, to wpływa na rozpoczęcie budowy.

Wkrótce rozpocznie się budowa Karuzeli w Świebodzinie i w Jastrzębiu Zdroju. Na przyszły rok zaplanowano budowę w Opocznie. Fot. Karuzela Holding.

W przypadku Wodzisławia Śląskiego i Wrześni zamierzacie do działających galerii handlowych dobudować parki handlowe. Czyżby popularność tego drugiego formatu miała „uratować” ten pierwszy?

Nie, nie trzeba dzisiaj ratować galerii handlowych. Po prostu od zawsze większość naszych obiektów rozbudowywaliśmy. Odnosiły na tyle duży sukces, że rodziła się naturalna potrzeba dostarczenia powierzchni dla nowych najemców. Dlatego dobudowujemy kolejne sklepy. Forma parku handlowego – szczególnie przy wzroście kosztów budowy, który w ostatnich latach dotyka rynek – jest po prostu tańsza w realizacji i działalności operacyjnej. Poza tym, w mniejszych miastach, w których przeważnie powstają parki handlowe, ludzie nie oczekują lifestyle’u. Konsumenci mają mniejszą siłę nabywczą. Spędzają w parku średnio pół godziny. Dla porównania w galeriach – średnio 45 – 60 minut.

Duże sieci handlowe, nawet te z wyższej półki, stoją dzisiaj przed dylematem: czy ograniczyć swój rozwój ze względu na to, że nowe galerie handlowe się nie budują, czy zadebiutować w parku handlowym. Część wybiera tę drugą drogę. My właśnie podpisaliśmy umowę z marką Apart na salon w Karuzeli Biała Podlaska - tłumaczy Grzegorz Pękalski, członek zarządu Karuzela Holding.

Jak to jest, że parki są dzisiaj właściwie przybytkiem dla dyskontów. W obiektach Karuzeli na przykład Action, Tedy, KiK, Dealz, czy Pepco stacjonują obok siebie. Nie zagryzają się?

Jeśli uznamy że wszystkie te sklepy są dyskontami to trochę tak jest, ale jednak te sieci mają różne profile asortymentowe. Pepco sprzedaje głównie odzież i trochę sprzętu wyposażenia domowego, Dealz – dużo żywności pakowanej, Action nie ma w ogóle ubrań. One się właściwie nie pokrywają produktami. Każdy ma swoje miejsce na rynku, dlatego faktycznie w wielu obiektach wszyscy razem pracują i dobrze sobie radzą.

Czy potencjał komercyjny parków handlowych docenili też nowi najemcy - marki, które wcześniej raczej widziały siebie wyłącznie w wielkomiejskich galeriach handlowych?

Rzeczywiście, duże sieci handlowe, nawet te z wyższej półki, stoją dzisiaj przed dylematem: czy ograniczyć swój rozwój ze względu na to, że nowe galerie handlowe się nie budują, czy zadebiutować w parku handlowym. Część wybiera tę drugą drogę. My właśnie podpisaliśmy umowę z marką Apart na salon w Karuzeli Biała Podlaska. Wśród naszych najemców są też perfumerie Douglas. Zatem struktura najemców naszych parków ma dwa bieguny - droższy i tańszy. Niektóre sieci zaczynają rozumieć, że w imię dalszej ekspansji muszą „przeprosić się” z parkami handlowymi.

W sumie to nie takie straszne, skoro to są tańsze od galerii formaty także jeśli chodzi o czynsze. Jak one ostatnio urosły?

Oczywiście to prawda, że czynsze w parkach generalnie są niższe niż w galeriach, ale jeśli chodzi o podwyżki tych stawek w ostatnich sześciu, siedmiu latach, to nasze analizy nie pokazują istotnej zmiany.

Parków handlowych powstaje bardzo dużo. Budują je nawet firmy, które wcześniej nie zajmowały się tym segmentem. Ciekawe, czy starczy miejsca dla wszystkich? A może w tle fali popularności tego formatu toczy się bitwa o grunty?

Nie ma takiej rywalizacji. Ona się skończyła dziesięć lat temu. Miast, w których retail parki mogą powstać, czyli liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, wciąż jest w Polsce bardzo dużo. Nie przypominam sobie sytuacji, w której trzeba by było walczyć o jakiś grunt. Przeciwnie. Sytuacja jest dzisiaj taka, że działki tylko czekają na kogoś, kto zechce nad nimi popracować. Samo kupienie terenu jest proste. Dopiero potem zaczynają się schody, gdy trzeba zrobić projekt, przekonać najemców i zdobyć finansowanie.

Czyli nie trzeba budować banków ziemi. Czy w związku z tym zmieniła się wasza strategia? Macie może na celowniku jakieś priorytetowe lokalizacje dla nowej Karuzeli?

Nie. Tu się nic nie zmieniło. Budujemy w miastach liczących od 15 tys. do 80 tys. mieszkańców. Takich ośrodków jest sporo. Prawdę mówiąc, nie weryfikujemy poszczególnych miast. Nie musimy już tego robić. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że przeglądamy oferty, które same trafiły na nasze biurko. Tempo pracy utrzymamy to samo - zamierzamy otwierać między jednym, a trzema obiektami w roku - nowymi, bądź powiększonymi.

